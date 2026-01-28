Blok3’e destek pahalıya patladı! Demet Akalın ve Murat Boz arasında ipler gerildi: Tepkisini o hamleyle gösterdi!

"ONLARI EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM"

Gece Muhabiri kameralarına konuşan Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' ifadelerini kullandı.