Trend Galeri Trend Magazin Blok3'e destek pahalıya patladı! Demet Akalın ve Murat Boz arasında ipler gerildi: Tepkisini o hamleyle gösterdi!

Blok3'ün Spotify'dan kaldırılan şarkıları tartışma yaratırken, Murat Boz'un rapçilere sahip çıkan sözleri yeni bir gerilimi tetikledi. Demet Akalın'ın yanıtı magazin kulislerini hareketlendirirken, ünlü popçuya bakın nasıl tepki gösterdi!

Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:15
Müzik dünyasının son zamanlarda öne çıkan isimlerinden biri olan Blok3'ün 'Spotify'dan 'Kusura Bakma' adlı şarkısının kaldırılması gündemi karıştırmıştı.

"İŞİN ARKASINDA KİM VAR KİM YOK ÇIKACAK"

Şarkısının kaldırılmasına tepki gösteren ünlü rapçi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' tepkisini dile getirmişti. Bir süre sonra ise Blok3, kaldırlan şarkıların yeniden sisteme yüklendiğini duyurmuştu.

MURAT BOZ'DAN DESTEK!

Çok konuşulan olay sonrasında pop müziğin sevilen ismi Murat Boz bir etkinlikte konuya dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"ONLARI EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM"

Gece Muhabiri kameralarına konuşan Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' ifadelerini kullandı.

DESTEK PAHALIYA PATLADI!

Ünlü popçunun geniş yankı bulan sözlerinin ardından, Blok3'le bot basma ve manipülasyon nedeniyle sözlü tartışmaya girdiği Demet Akalın'dan hamle gecikmedi.

Akalın, Instagram hesabı üzerinden Murat Boz'u takipten çıkarak tepkisini gösterdi.

PEKİ DEMET AKALIN VE BLOK3 ARASINDA NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

'ABLAYI YARIN LİSTENİN ZİRVESİNDEN İNDİRECEĞİZ'

Şarkıcı Akalın, yaşananları "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'" sözleriyle anlatmıştı.

"ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR"

Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA"

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" karşılığını vermişti.

"SAYGISIZ, UTAN"
Sosyal medya hesabından genç rapçiye yanıt veren Akalın ise, demediğini bırakmamıştı. Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan" sözleriyle ateş püskürmüştü.

İkili arasında yaşanan karşılıklı göndermeler ve sert ifadelerle alevlenen polemik, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Özellikle Blok3'ün kullandığı "Teyzem yaşında" ifadeleri sonrası tansiyon yükselirken, Demet Akalın da sessiz kalmamış ve yanıtlarıyla tartışmayı başka bir boyuta taşımıştı.

Tüm bu gerginliğin ardından Demet Akalın'dan sürpriz bir açıklama gelmişti.

"MESAJ ATTIM, O DA 3 GÜL ATTI"

Demet Akalın'ın Etiler'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı Blok3'le yaşadığı polemik hakkında konuşarak, "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı. Akalın genç rapçiyle barıştığını ise, "Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı" sözleriyle duyurmuştu.

TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU!

Blok3 ile Demet Akalın arasında yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, şarkıcı Sefo'dan yorum gelmişti.

"İKİSİNİN DE YANLIŞ OLDUĞU YERLER VAR"

Sefo, konuya temkinli yaklaşarak, "Demet ablayla da konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.

Sefo'nun bu yorumu sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu. Bazı kullanıcılar, son dönemde Demet Akalın ile Sefo arasında kurulan yakınlığa dikkat çekerek açıklamayı yetersiz bulmuştu.

DEMET AKALIN'DAN YEPYENİ CEVAP!

Sefo'nun bu açıklamasının ardından Demet Akalın'ın cevabı gecikmemişti.

KİŞİSEL HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Akalın X' te yaptığı paylaşımda, "Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum! Ben tek başına savaşacak kadar kendime güveniyorum! Ne Bangladeş, ne Türkmenistan bot basmıyorum! Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum! Herkes iyi olsun 'dürüst yarışılan' dedim, teyze oldum! Daha fazla konuşmayayım! Anlayan anladı!" diyerek bir sert bir cevapla karşılık vermişti.