Trend
Galeri
Trend Magazin
Blok3'e destek pahalıya patladı! Demet Akalın ve Murat Boz arasında ipler gerildi: Tepkisini o hamleyle gösterdi!
Blok3'e destek pahalıya patladı! Demet Akalın ve Murat Boz arasında ipler gerildi: Tepkisini o hamleyle gösterdi!
Blok3'ün Spotify'dan kaldırılan şarkıları tartışma yaratırken, Murat Boz'un rapçilere sahip çıkan sözleri yeni bir gerilimi tetikledi. Demet Akalın'ın yanıtı magazin kulislerini hareketlendirirken, ünlü popçuya bakın nasıl tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:15