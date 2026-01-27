Blok3’e Spotify’dan büyük şok! Blok3’ten cevap gecikmedi: Bunun arkasında kim var çıkacak!

Ünlü şarkıcı Blo3, Spotify'ın kararıyla şoke oldu! Ünlü şarkıcı, Spotify platformundan kaldırılan şarkılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. 'SAHTE TELİF BİLDİRİMİ' İDDİASI Spotify, şarkıcının 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'Sahte telif bildirimi' iddiasıyla kaldırdı. ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER Ünlü rapçi Blok3, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak zehir zemberek sözler kullandı. Blok3'e Spotify'dan büyük şok! Blok3'ten cevap gecikmedi 'BU İŞİN ARKASINDA KİM VAR, KİM YOK, KİM ÇIKACAK...' Ünlü şarkıcı, 'Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin.' İki ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Blok3 arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan polemik de gündeme damga vurmuştu. NELER YAŞANMIŞTI? İkili arasında yaşanan karşılıklı göndermeler ve sert ifadelerle alevlenen polemik, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti. Özellikle Blok3'ün kullandığı 'Teyzem yaşında' ifadeleri sonrası tansiyon yükselirken, Demet Akalın da sessiz kalmamış ve yanıtlarıyla tartışmayı başka bir boyuta taşımıştı. Tüm bu gerginliğin ardından Demet Akalın'dan sürpriz bir açıklama geldi. 'MESAJ ATTIM, O DA 3 GÜL ATTI' Habertürk'te yer alan habere göre, Demet Akalın'ın Etiler'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı Blok3'le yaşadığı polemik hakkında konuşarak, 'Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı' ifadelerini kullandı. Akalın genç rapçiyle barıştığını ise, 'Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı' sözleriyle duyurdu. NELER OLMUŞTU? Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü. 'ABLAYI YARIN LİSTENİN ZİRVESİNDEN İNDİRECEĞİZ' Şarkıcı Akalın, yaşananları 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'' sözleriyle anlatmıştı. 'ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR' Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, 'Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor' ifadelerini kullanmıştı. 'ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA' 'SAYGISIZ, UTAN' TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU! Blok3 ile Demet Akalın arasında yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, şarkıcı Sefo'dan yorum gelmişti. 'İKİSİNİN DE YANLIŞ OLDUĞU YERLER VAR' Sefo, konuya temkinli yaklaşarak, 'Demet ablayla da konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi' ifadelerini kullanmıştı. Sefo'nun bu yorumu sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu. Bazı kullanıcılar, son dönemde Demet Akalın ile Sefo arasında kurulan yakınlığa dikkat çekerek açıklamayı yetersiz bulmuştu. DEMET AKALIN'DAN YEPYENİ CEVAP! Sefo'nun bu açıklamasının ardından Demet Akalın'ın cevabı gecikmemişti. KİŞİSEL HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI Akalın X' te yaptığı paylaşımda, 'Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum! Ben tek başına savaşacak kadar kendime güveniyorum! Ne Bangladeş, ne Türkmenistan bot basmıyorum! Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum! Herkes iyi olsun 'dürüst yarışılan' dedim, teyze oldum! Daha fazla konuşmayayım! Anlayan anladı!' diyerek bir sert bir cevapla karşılık vermişti.