Blok3'ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! "Kafamda bir hikaye var"

Blok 3, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Dijital platformda 10 milyon dinlenme başarısı elde eden Blok 3, 'Kusura Bakma' adlı parçasıyla yine büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Sinema sektörüne de adım atmak istediğini belirten Blok 3, 'Kafamda bir hikâye var. Senaryo üzerine çalışıyoruz' dedi. Aydın'ın sevenleri projeyi şimdiden merak etti. DEMET AKALIN'LA POLEMİK YAŞAMIŞTI! Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın, son dönemde ünlü pop yıldızı Demet Akalın ile yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. İkili arasındaki tartışma, magazin haberlerinin üst sıralarında yer almıştı. 'ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA' NELER OLMUŞTU? Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Ünlü şarkıcı, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü. 'ABLAYI YARIN LİSTENİN ZİRVESİNDEN İNDİRECEĞİZ' Şarkıcı Akalın, yaşananları 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'' sözleriyle anlatmıştı. 'ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR' Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, 'Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor' ifadelerini kullanmıştı. AĞZINA GELEN SAYDI 'SAYGISIZ, UTAN' Akalın, 'Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan' sözleriyle ateş püskürmüştü.