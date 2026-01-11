Trend Galeri Trend Magazin Blok3'ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! "Kafamda bir hikaye var"

Blok3'ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! "Kafamda bir hikaye var"

Rap dünyasının genç isimlerinden olan Blok3 son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü rapçi bu sefer yeni kariyer hedefiyle adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 06:24
Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

Blok 3, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Dijital platformda 10 milyon dinlenme başarısı elde eden Blok 3, 'Kusura Bakma' adlı parçasıyla yine büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

Sinema sektörüne de adım atmak istediğini belirten Blok 3, "Kafamda bir hikâye var. Senaryo üzerine çalışıyoruz" dedi.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

Aydın'ın sevenleri projeyi şimdiden merak etti.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

DEMET AKALIN'LA POLEMİK YAŞAMIŞTI!

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın, son dönemde ünlü pop yıldızı Demet Akalın ile yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. İkili arasındaki tartışma, magazin haberlerinin üst sıralarında yer almıştı.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

"ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA"

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" karşılığını vermişti.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

NELER OLMUŞTU?

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

Ünlü şarkıcı, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

'ABLAYI YARIN LİSTENİN ZİRVESİNDEN İNDİRECEĞİZ'

Şarkıcı Akalın, yaşananları "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'" sözleriyle anlatmıştı.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

"ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR"

Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

AĞZINA GELEN SAYDI
Sosyal medya hesabından genç rapçiye yanıt veren Akalın ise, demediğini bırakmamıştı.

Blok3’ten yeni hedef: Gözünü beyaz perdeye dikti! Kafamda bir hikaye var

"SAYGISIZ, UTAN"

Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan" sözleriyle ateş püskürmüştü.