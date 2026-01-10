Blok3'ün sözleri küplere bindirdi! Demet Akalın ağzına geleni saydı! "Utan, saygısız"
Sosyal medyada gündem bu kez Demet Akalın ve rap dünyasının yükselen ismi Blok3 oldu. İkili arasında yaşanan Spotify çıkışı kısa sürede olay yarattı. Blok3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'ın "annemden büyük'" sözleri Demet Akalın'ı adeta küplere bindirdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış, tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Karşılıklı göndermeler takipçileri ikiye bölerken, polemik magazin dünyasında günün en çok konuşulan konusu haline geldi.
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:38