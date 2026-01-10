Trend Galeri Trend Magazin Blok3'ün sözleri küplere bindirdi! Demet Akalın ağzına geleni saydı! "Utan, saygısız"

Sosyal medyada gündem bu kez Demet Akalın ve rap dünyasının yükselen ismi Blok3 oldu. İkili arasında yaşanan Spotify çıkışı kısa sürede olay yarattı. Blok3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'ın "annemden büyük'" sözleri Demet Akalın'ı adeta küplere bindirdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış, tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Karşılıklı göndermeler takipçileri ikiye bölerken, polemik magazin dünyasında günün en çok konuşulan konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:38
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın, son dönemde ünlü pop yıldızı Demet Akalın ile yaşadığı gerilimle bir kez daha gündeme geldi. İkili arasındaki tartışma, magazin haberlerinin üst sıralarında yer aldı.

"ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA"

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" karşılığını verdi.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Demet Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

'ABLAYI YARIN LİSTENİN ZİRVESİNDEN İNDİRECEĞİZ'

Şarkıcı Akalın, yaşananları "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'" sözleriyle anlattı.

"ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR"

Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullandı.

AĞZINA GELEN SAYDI
Sosyal medya hesabından genç rapçiye yanıt veren Akalın ise, demediğini bırakmadı!.

"SAYGISIZ, UTAN"

Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan" sözleriyle ateş püskürdü.

