Boğaz’a hayran kaldı, Bursa’da -6 derecede havuza girdi! Ünlü oyuncunun Türkiye macerası sosyal medyayı salladı!

Gaston Soffritti, İstanbul'daki kısa gezisini tamamladıktan sonra bir de kış tatili yapmak istedi. Ünlü oyuncunun bu kez durağı Bursa oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gidip karın keyfini çıkaran Gaston, -6 derecede havuza girip unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ardından Bursa'daki tarihi mekanları gezen Gaston, İskender kebap yedi ve lezzetine bayıldığını söyledi. Türkiye tatilini tamamlayan ünlü oyuncu, memleketine güzel anılarla döndü. Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri bir turisti daha etkisi altına aldı.

Türkiye'den çok mutlu ayrılan Gaston, gördüğü güzellikleri tüm çevresine anlatacağını belirtti. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Arjantinli yıldızın, her yıl tatil rotasına Türkiye'yi ekleyen ünlülerden biri olacağı kesin...