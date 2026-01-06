Trend Galeri Trend Magazin Boşanma davasında kritik duruşma! Güzide Duran mahkeme önünde isyan etti: Sürpriz 2 tanık ortaya çıktı!

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası görülmeye devam ediyor. Bugün ikincisi görülen davada ünlü manken açıklama yaptı. Mahkeme önünde isyan eden Duran, "Çocuklarımın velayetini almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:42
Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'te "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava süreci devam ediyor.

DURUŞMA ÖNCESİ ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Duran, duruşma öncesi dün yaptığı paylaşımda zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Eski manken, takipçilerini şoke eden o paylaşımda, "Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜM KADINLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşti. Gizlilik kararı bulunan duruşmanın çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Hakime söylemem gereken her şeyi söyledim.

Bir an önce boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum ve bunu tüm hemcinslerim için de istiyorum.

Bütün boşanmak isteyen fakat boşanamayan ve bu zorlukla mücadele eden kadınlar için mücadele ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir sonraki duruşmanın 27 Şubat'ta görüleceği, Okan Buruk ve Fikret Orman'ın da tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI EVİN KAPISINA GİTMİŞTİ!

Boşanma davası devam ederken yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Duran, aylardır kızını ve oğlunu göremiyordu. Eski manken geçtiğimiz günlerde çocuklarını görmek için Roma'nın yolunu tutmuştu. Kızı ve oğluna ulaşamayan Duran, gece yarısı çocuklarının yaşadığı evin kapısına gitmişti.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Güzide Duran'ın iki çocuğu ise kapının açılmasını bile istemedi. Babalarına görüşmek istemediklerini ilettiler. Bu durum karşısında çılgına dönen Duran, yüksek sesle bağırmaya başladı. Çıkan tartışma üzerine komşular rahatsız olup polis çağırdı. Olay yerine gelen polisler Duran'a müdahale etti. Aksoy, bunun üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ünlü manken Güzide Duran, 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'la yaşadığı olaylı boşanma süreciyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

AŞKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Ünlü manken yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'dan evlilik teklifi almıştı. Duran'ın henüz boşanmadan taktığı tektaş ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

DANİMARKA'DA AŞK TAZELEDİLER

Ünlü çift, kimseye aldırış etmeden aşklarını dıyasıya yaşamaya devam ediyor. Ünlü çift, şimdilerde arkadaşları ve yakın çevresiyle birlikte Kopenhag'ta tatillerini sürdürüyor.

AŞK POZLARI SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU

Bir süredir birlikte olan Güzide Duran ve Fikret Orman, Danimarka'da adeta aşka geldi. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden aşk pozlarını yayınladı. Duran ve Orman, Danmarka'dan sonra Roma'ya geçti.

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Mİ?

Ünlü mankenin çocuklarını görüp görmediği ise merak konusu oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.

NELER OLMUŞTU?

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.

16 yıllık eşi Adnan Aksoy ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.

"İBRETLİK BİR TABLO"
Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

BOŞANMADAN SEVGİLİSİYLE İLK KAREYİ PAYLAŞTI...

Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Güzide Duran sevgilisi Fikret Orman'la ilk kez paylaşım yaptı.

Orman'ın elini tutan ve paylaşımına kalp emojisi koyan Duran'a çok sayıda tepki yağdı.

BOŞANMADAN NİKAH MASASINA OTURUYOR!
Özel hayatıyla dikkat çeken Güzide Duran Fikret Orman'dan evlilik teklifi de almıştı.

PES DEDİRTEN EVLİLİK AÇIKLAMASI!
Güzide Duran, yaptığı evlilik açıklaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

"YÜZÜK CİDDİYETİN SEMBOLÜ"

Bir AVM'de basın mensuplarıyla sohbet eden Duran, parmağında olan yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek konuya açıklık getirdi.

TEKTAŞI ELE VERDİ!
Güzide Duran, yapmış olduğu açıklamadan birkaç gün önce de sosyal medya hesabından iddia edilen evlilik yüzüğünü paylaşmıştı.

GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ...

Öte yandan Resmi olarak evli olan Güzide Duran ile yasak ilişki yaşadığı Fikret Orman, kendilerine yöneltilen toplumsal tepkiye rağmen bildiklerini okuyor!

İkilinin, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübünde kimseye aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüşmesi diğer müşteriler tarafından hayretle karşılandı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU
Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava sürerken Duran'ın işadamı Fikret Orman'la yasak aşk yaşamaya başlaması yadırganmıştı. Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele poz verince olay toplumsal bir tepkiye dönüşmüştü.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI
Herkes yoğun tepki nedeniyle ikilinin aşklarını gizli saklı yaşamasını beklerken tam tersi oldu. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı.