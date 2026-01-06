Trend
Boşanma davasında kritik duruşma! Güzide Duran mahkeme önünde isyan etti: Sürpriz 2 tanık ortaya çıktı!
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası görülmeye devam ediyor. Bugün ikincisi görülen davada ünlü manken açıklama yaptı. Mahkeme önünde isyan eden Duran, "Çocuklarımın velayetini almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
