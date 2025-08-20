Trend
Galeri
Trend Magazin
Boşanma iddiaları yeniden alevlendi! Dilan Çıtak'ın paylaşımıyla ne demek istedi? "Herkes hak ettiği şeyi ister"
Boşanma iddiaları yeniden alevlendi! Dilan Çıtak'ın paylaşımıyla ne demek istedi? "Herkes hak ettiği şeyi ister"
Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter arasında son dönemde soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Söylentilerin nedeni, Çıtak'ın sosyal medya hesabında paylaştığı kafa karıştırıcı bir gönderi. Bu dedikodular birkaç ay önce de gündeme gelmiş, o dönemde Çıtak paylaştığı bir hikaye ile iddiaları sonlandırmıştı...
Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:12