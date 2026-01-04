Trend Galeri Trend Magazin Boşanma kararı almışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı mı? Her şey o paylaşımla ortaya çıktı!

Boşanma kararı almışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı mı? Her şey o paylaşımla ortaya çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la 28 Ağustos'ta evlendi. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın bu mutlu evliliğinde geçtiğimiz aylarda büyük bir kriz yaşandı ve çift boşanma kararı aldı. Ancak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:20