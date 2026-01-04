Trend Galeri Trend Magazin Boşanma kararı almışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı mı? Her şey o paylaşımla ortaya çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la 28 Ağustos'ta evlendi. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın bu mutlu evliliğinde geçtiğimiz aylarda büyük bir kriz yaşandı ve çift boşanma kararı aldı. Ancak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:20
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos'ta gerçekleşen evliliği, henüz 3,5 ay geçmeden gündeme kriz iddialarıyla geldi. Çift, nikahlarını Erbil'in Yeniköy'deki evinde, yakın dostlarının katılımıyla kıymıştı.

Kasım ayında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erbil, geçmiş ilişkilerinde aldatma eğilimi olduğunu itiraf etmiş ve tüm eşlerinden özür dilemişti. Bu sözler, çiftin evliliğinde ilk krizi tetiklemiş, Gülseren Ceylan'ın kısa süreli olarak evi terk ettiği iddiaları magazin gündemine yansımıştı.

Erbil, canlı yayında eşine seslenerek "Gülseren Erbil'i sevdim ve hâlâ ona aşığım. Onu üzdüysem özür dilerim. Gerçek aşkım odur" diyerek özür dilemişti. Bu açıklamanın ardından birçok kişi krizlerin sona erdiğini düşünmüştü.

Ancak son gelişmeler, çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir sarsıntının yaşandığını gözler önüne serdi. Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmıştı.

'BOŞANIYORLAR' İDDİASI!

İddialara göre Gülseren Ceylan evi terk etti, Mehmet Ali Erbil ise avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekalet vermişti.

Çiftin boşanma nedeninin Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in büyük yaş farkının getirdiği fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar nedeniyle boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN BUGÜN ŞAŞIRTAN HAMLE GELDİ!

Daha önce birçok kez boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten bugün beklenmedik bir sosyal medya paylaşımı geldi.

BOŞANMA İDDİALARI NETLİK KAZANDI

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası boşanma iddiaları netlik kazandı.

CANLI YAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Erbil, eşi Gülseren Ceylan'la TikTok'ta canlı yayın yaptı.

ÜNLÜ ÇİFT BARIŞTI MI?

Ünlü çift boşanmaktan vazgeçtiklerini ve evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

"HAYATTA BENİ EN ÇOK SEVEN İNSAN..."

Canlı yayın sırasında Gülseren Ceylan, "Hayatta beni en çok seven insan Mali…Hayatta beni en çok seven insan Mali…"

Birkaç ay önce Mehmet Ali Erbil'le dünya evine giren Gülseren Erbil, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çift, sürpriz bir kararla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. O günden bu yana yaşanan gelişmeler ise ikilinin adını sık sık gündemde tutmaya devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIRDIĞI OPERASYONLA GÜNDEMDEYDİ!

Yeni taşındığı evindeki günlük yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşan Ceylan, göz kapağı operasyonunu da gizlememişti. İşlemin tamamlanmasının ardından son halini sosyal medyada yayınlayan fenomen, iyileşme sürecine dair de kısa bilgiler vermişti.

DAHA GEÇEN HAFTA "GERÇEKTEN SİZİ HAK EDEN BİRİYLE EVLENİN" DEMİŞTİ!

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

Son gelişmelerin ardından bu açıklamasına dair de bir güncelleme yapacak mı merak konusu.

Operasyon sonrası takipçilerinden çok sayıda soru aldığını belirten Ceylan, kendisini merak edenlere samimi bir açıklama yapmıştı.

Estetik konusundaki yaklaşımını vurgulayan Ceylan, "Ben doğallığımı bozar mıyım? Allah aşkına şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu yaptırdım, şimdi de göz kapakları halledildi. Hepsi bu. Abartılı, tanınmayacak bir estetik görüntü asla yok" diyerek eleştirilere cevap vermişti.

Takipçileri ise bu açıklama sonrası geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Öte yandan ünlü isimler sık sık estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları değişimlerle gündeme geliyor. Bunlardan biri de 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU