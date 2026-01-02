Trend
Boşanma sonrası gemileri yaktı paraya kıydı! Yasemin Ergene'nin lüks "sarayından" kar manzarası: Kirası dudak uçuklattı
14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ve "Özilhan" soyadına veda eden Yasemin Ergene, Beykoz'daki yeni lüks yuvasının kapılarını sosyal medyada araladı. Ünlü ismin dudak uçuklatan kirası ve bahçesinden paylaştığı büyüleyici kar manzarası gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:12