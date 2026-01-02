Trend Galeri Trend Magazin Boşanma sonrası gemileri yaktı paraya kıydı! Yasemin Ergene'nin lüks "sarayından" kar manzarası: Kirası dudak uçuklattı

14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ve "Özilhan" soyadına veda eden Yasemin Ergene, Beykoz'daki yeni lüks yuvasının kapılarını sosyal medyada araladı. Ünlü ismin dudak uçuklatan kirası ve bahçesinden paylaştığı büyüleyici kar manzarası gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:12
Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiş ve oyunculuk kariyerini zirvedeyken bırakma kararı almıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ve cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Eylül ayında herkesi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, radikal bir değişiklikle hayatında "beyaz" bir sayfa açtı.

SARIYER'DEN BEYKOZ'A LÜKS TRANSFER

Yıllardır Sarıyer'de, Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşamını sürdüren Ergene, boşanma protokolünün ardından bu eve veda etti. Çocuklarıyla birlikte yeni bir düzen kurmak isteyen ünlü isim, rotasını İstanbul'un en gözde ve sakin semtlerinden Beykoz'a çevirdi.

İddialara göre, güvenliği ve konforuyla dikkat çeken lüks bir siteye taşınan Ergene'nin yeni villası için ödediği aylık kira bedeli ise duyanları şaşkına çevirdi.

AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü ismin bu yeni başlangıç için aylık 20 bin doları gözden çıkardığı konuşuluyor.

"YENİ EV, YENİ MANZARA: İŞTE LÜKS KONUTUNUN BAHÇESİ..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ve stil ikonuna dönüşen Yasemin Ergene, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışını fırsat bilerek yeni evinden ilk karesini paylaştı.

Evinin bahçesinden paylaştığı kar manzaralı pozla takipçilerinin karşısına çıkan Ergene, hem doğal güzelliğiyle hem de arka plandaki lüks detaylarla dikkat çekti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BEGÜM ÖNER VE CEYHUN FERSOY ÇİFTİNİN EVLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alma hazırlığında olan çiftin paylaşımları dikkat çekmişti.

Kız bebekleri olacağını açıklayan ünlü ikili şimdilerde ise evleriyle gündeme geldi.

Bir televizyon programına evlerinin kapılarını açan çiftin bebeklerini büyütecekleri yuva göz kamaştırdı.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Türk sanat müziğinde yıllardır adından söz ettiren, güçlü sesi ve sahne duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muazzez Ersoy, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sanat hayatı boyunca pek çok albüme imza atan ve sayısız ödülle onurlandırılan usta isim, disiplinli çalışmasıyla tanınıyor.

Yıllara yayılan bu başarı dolu sürecin ardından Ersoy'un yaşam alanı da merak konusu oldu.

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.