Boşanmadan nişan için adım mı atıldı? Güzide Duran’dan ortalığı karıştıran paylaşım: “2 milyonluk çantası ve yüzüğü ile…”

Henüz boşanmadan yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, Londra'dan yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı! Sol elindeki alyans benzeri yüzük "evlilik teklifi mi aldı?" sorularını gündeme getirirken, 45 bin dolarlık çantası da "Fikret Orman'ın hediyesi mi?" tartışmalarını alevlendirdi. İşte o detaylar…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:41
Magazin dünyasında gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Güzide Duran, boşanma sürecindeyken yeni aşkıyla Londra sokaklarında görüntülendi. İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile evliliğini noktalama aşamasında olan Duran, son günlerde iş insanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor.

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Güzide Duran ve 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki evlatları olan ünlü çift ayrılık kararının ardından Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Bu tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Aksoy, ünlü mankenin kendisine sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğunu belirtip mahkemeye başvurdu. Aksoy'un şikayeti üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Duran, 1 ay boyunca Aksoy'a yaklaşamayacak ve hiçbir iletişim kanalından kendisiyle temasta bulunamayacaktı.

BOŞANMA SÜRECİNDE YÜKSEK TAZMİNAT TALEBİ

2008 yılında Adnan Aksoy ile nikâh masasına oturan Güzide Duran, 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almakla kalmadı, mahkeme sürecinde Duran'ın, eski eşinden 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talep ettiği öğrenildi.

İş insanı Aksoy ise Duran'a "sadakatsizlik" gerekçesiyle karşı dava açtı. Çift arasındaki hukuki süreç devam ederken, Duran'ın yeni aşkı gündemi daha da alevlendirdi.

FİKRET ORMAN İLE LONDRA KAÇAMAĞI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile birlikte olduğu konuşulan Güzide Duran, soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da aldı. Şehrin en lüks alışveriş noktalarından birinde objektiflere takılan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre; sol elinde alyans benzeri yüzükle çektiği selfie, takipçileri arasında "Boşanmadan evlilik teklifi aldı" yorumlarına neden oldu.

45 BİN DOLARLIK ÇANTA SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Duran'ın paylaşımlarında en az yüzüğü kadar konuşulan bir diğer detay ise taşıdığı çanta oldu. Fransız bir markaya ait özel tasarım çantanın değerinin 45 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) olduğu öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları çanta için, "Fikret Orman'ın hediyesi olabilir" yorumları yaptı.

GÖZLER DURAN'IN YENİ HAYATINDA

Boşanma süreci ve yeni aşkıyla gündemden düşmeyen Güzide Duran'ın, önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu. Takipçileri ise ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarını ilgiyle izlemeye devam ediyor

NELER OLMUŞTU?

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.

Yaşanan olaylara kayıtsız kalamayan Adnan Aksoy, mahkemeye başvurarak ihanet belgelerini boşanma gerekçesi olarak sundu. Duran'ın 17 yıllık eşi ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.

"İBRETLİK BİR TABLO"
Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

Magazine bomba gibi düşen olayların ardından ünlü mankenden şaşırtan bir paylaşım geldi. Hakkında zina davası açılan Güzid Duran taze sevgilisi Fikret Orman'la tatilin yolunu tutmuştu.

Boşanma aşamasında olan Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasında sular durulmuyor. Henüz boşanma davası görülmeden Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan ve birçok kesimden tepki çeken manken, son olarak Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Beşiktaş eski başkanı Orman ile tatilini bitiren Duran, resmi olarak eşi olan Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma'ya gitti. Güzide Duran, bu görüşme sırasında Aksoy ile tartışma yaşadı.

OKAN BURUK'LA DA İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİASI YAŞANMIŞTI

Boşanma kararının ardından Güzide Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"KENDİMDEN EMİNİM"

Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

Bir etkinlik çıkışında görüntülenen Güzide Duran, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

EŞİNDEN 2 LİRALIK 'İNTİKAM'

16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle gelmişti. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ'
Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer vermişti.

"NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONMUŞTUR"

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.

Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.