Boşanmadan nişan için adım mı atıldı? Güzide Duran’dan ortalığı karıştıran paylaşım: “2 milyonluk çantası ve yüzüğü ile…”
Henüz boşanmadan yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, Londra'dan yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı! Sol elindeki alyans benzeri yüzük "evlilik teklifi mi aldı?" sorularını gündeme getirirken, 45 bin dolarlık çantası da "Fikret Orman'ın hediyesi mi?" tartışmalarını alevlendirdi. İşte o detaylar…
Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:41