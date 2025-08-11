Trend Galeri Trend Magazin “Boşanmıyoruz” mesajı Bodrum’dan geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil romantizmi!

“Boşanmıyoruz” mesajı Bodrum’dan geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil romantizmi!

3 yıldır oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli olan Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde adı oyuncu Gülsim Ali ile anılarak ihanet iddialarının odağı oldu. Ardından taciz iddialarıyla da magazin gündemini sarsan Oktay hakkında çıkan haberler, çiftin boşanacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde, Oktay ve Atiksoy Bodrum'da paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 07:10
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

Bunun sebebi Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmesiydi.

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Ancakçok geçmeden ünlü çiftten 'mutlu aile pozu' gelerek söylentileri yalanlamışlardı.

TACİZ İDDİASI GELMİŞTİ!

Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Berk Oktay ise hakkında çıkan haberler sonrasında hukuki bir süreç başlattığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"BOŞANMIYORUZ" MESAJI BODRUM'DAN GELDİ!

Son olarak ünlü oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Bodrum'un gözde tatil beldesi Ortakent'te objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan haberlere adeta yanıt niteliğinde bir görüntü veren çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken neşeli halleriyle dikkat çekti. Evliliklerinde ikinci yıllarını geride bırakan ünlü çift, bir yandan tatilin keyfini sürerken bir yandan da romantizm yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Ancak tam sorunlar çözülmüşken bu kez de taciz iddiası geldi.

Geçtiğmiz günlerde programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."

Bu suçlamaların ardından Berk Oktay, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."