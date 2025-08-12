Trend Galeri Trend Magazin Brad Pitt'ten 8 yılın sonucunda boşanabilmişti... Hollywood oyuncusu Angelina Jolie'den beklenmedik hamle!

Brad Pitt'ten 8 yılın sonucunda boşanabilmişti... Hollywood oyuncusu Angelina Jolie'den beklenmedik hamle!

Ünlü Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, 2016 yılında 5 yıllık kocası Brad Pitt'e boşanma davası açmış, uzun hukuki uğraşlar sonucunda ise yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncudan uzun zaman sonra beklenmdik bir hamle geldi...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:03
Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmişti.

Ancak güzel oyuncu 2016 yılında eşi Pitt'e boşanma davası açarak yabancı basına bomba gibi düşmüştü.

Angelina Jolie boşanma gerekçesi olarak Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını ileri sürmüştü.

8 yıl boyunca hiçbir konuda anlaşamayan ikili, 2024 yılında resmi olarak boşanmıştı.

"ANGELİNA YORGUN AMA..."

Angelina Jolie'nin avukatı James Simon yaptığı açıklamada, "8 yıldan fazla bir süre önce Angelina, Pitt'ten boşanma davası açmıştı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk etti ve o zamandan beri aileleri için huzur bulmaya odaklandı. Angelina yorgun ama bunun bitmesinden dolayı rahatlamış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

JOLİE'DEN BEKLENMEDİK HAMLE!

Uzun uğraşlar sonucunda eşinden boşanan Angelina Jolie, radikal bir karar aldı.

Jolie, Los Angeles'taki tarihi malikanesini satışa çıkardı ve yurt dışına taşınma kararı aldı. . PEOPLE'a konuşan kaynaklar, Angelina Jolie'nin uzun süredir yurt dışında yaşamayı planladığını ve bu doğrultuda birkaç ülke üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

Kaynakların verdikleri bilgilere göre Hollywood oyuncusunun, ikizleri Knox ve Vivienne önümüzdeki yıl 18 yaşına bastığında Los Angeles'tan ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmayı planladığını söyledi. "O gün geldiğinde çok mutlu olacak" diyen kaynak, Jolie'nin bu hamlesini uzun zamandır istediğini belirtti.