Brad Pitt’ten 8 yılın sonucunda boşanabilmişti... Hollywood oyuncusu Angelina Jolie’den beklenmedik hamle!

"ANGELİNA YORGUN AMA..."

Angelina Jolie'nin avukatı James Simon yaptığı açıklamada, "8 yıldan fazla bir süre önce Angelina, Pitt'ten boşanma davası açmıştı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk etti ve o zamandan beri aileleri için huzur bulmaya odaklandı. Angelina yorgun ama bunun bitmesinden dolayı rahatlamış durumda" ifadelerini kullanmıştı.