Brezilyalı oyuncu Jessica May Türk kültürünü anlattı! Bu 5 detay onu çok şaşırttı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, sosyal medya hesabında yayınladığı keyifli bir video ile Türkiye'de yaşarken kendisini en çok şaşırtan 5 detayı takipçileriyle paylaştı. Samimi ve esprili anlatımıyla dikkat çeken oyuncu, Türkiye'de karşılaştığı kültürel farklılıkları ve günlük yaşam alışkanlıklarını anlatarak izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 11:55