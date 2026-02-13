Brezilyalı oyuncu Jessica May Türk kültürünü anlattı! Bu 5 detay onu çok şaşırttı

Türk mutfağına ise ayrı bir parantez açan oyuncu, özellikle kalabalık ve çeşit çeşit yemekle donatılmış sofralardan çok etkilendiğini dile getirdi. "Sofra o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bulamıyorsun" diyerek Türkiye'deki yemek kültürünün zenginliğine vurgu yaptı. Lezzet çeşitliliği ve paylaşım kültürünün kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten May, Türkiye'ye dair gözlemlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.