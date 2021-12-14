Brezilyalı oyuncu Jessica May’e romantik sürpriz! Jessica’nın eşi Hüseyin Kara kesenin ağzını açtı!

2018 yılında dünyaevine girdiği Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara'nın doğum günü için yaptığı sürprizle adeta mutluluktan havalara uçtu. Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşını kutladı. Kara, eşine doğum günüde hediye olarak 200 bin TL değerinde bir yüzükle sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşına giren Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara'nın doğum günü için yaptığı sürprizle adeta mutluluktan havalara uçtu.

Milliyet'in haberine göre; 2018 yılında dünyaevine girdiği Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşını kutladı. Kara, eşine doğum günüde hediye olarak 200 bin TL değerinde bir yüzükle sürpriz yaptı.

FOTOĞRAF PAYLAŞMADI Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan oyuncu, nazar değmesin diye yüzükle çektirdiği fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşmadı.

Öte yandan May, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Etiler'de objektiflere yansımıştı. Baş başa alışverişe çıktıklarını belirten çift, ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı.