Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Peltz’in milyarder babası gündem oldu! Kızına verdiği maaş dudak uçuklattı!

İPLER BAKIN NASIL KOPMUŞTU!

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan ilişkisinde "geri dönüşü olmayan bir noktaya" geldiğini açıkladı. Kaynağa göre, bardağı taşıran son damla geçtiğimiz hafta yaşandı. Brooklyn (26) ve eşi Nicola Peltz'in (31), David ve Victoria ile olan ilişkilerini onarmak için kapalı kapılar ardında her yolu denedikleri, toplantılar yapmaya çalıştıkları ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.