Trend Galeri Trend Magazin Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Peltz’in milyarder babası gündem oldu! Kızına verdiği maaş dudak uçuklattı!

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham'la yaşadığı polemik magazin gündeminde yer aldı. Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, Beckham Ailesi'yle maddi ve manevi tüm bağını koparttı. Bu süreçte de Nicola Peltz'in milyarder babası gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 19:47
Hafta başında anne ve babasını manipülasyonla suçlayan Brooklyn, son paylaşımında eşi Nicola ile aşk tazelerken görüldü. Eric Clapton'ın "Wonderful Tonight" şarkısı eşliğinde yemek yiyen ve köpekleriyle vakit geçiren çift, Victoria ve David Beckham'a karşı birlik mesajı verdi.

KRİZİN FİTİLİ DÜĞÜNDE ATEŞLENDİ

Gerilimin merkezinde, 2022 yılındaki düğünde Victoria Beckham'ın gelini Nicola'nın dans şarkısını "çaldığı" iddiası yer alıyor. Brooklyn, 19 Ocak'ta yaptığı sert açıklamada ailesiyle asla barışmak istemediğini ve yıllardır susturulduğunu dile getirmişti.

Victoria ve David Beckham cephesi ise sessizliğini koruyor. Victoria, geçtiğimiz gün Paris'te aldığı onur nişanı töreninde Brooklyn'in adını anmayarak aradaki uçurumu kanıtladı. Görünüşe göre Beckham hanedanlığı için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

BABASI MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Yaşanan bu polemiklerden sonra bugün de Nicola Peltz'in babası magazin gündeminde yer aldı.

MADDİ VE MANEVİ TÜM BAĞLARINI KOPARTTILAR

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, Beckham Ailesi'yle maddi ve manevi tüm bağını koparttı.

DUDAK UÇUKLATAN HARÇLIK İDDİASI

Nicola Peltz'in babası Nelson Peltz'in kızına her ay 1 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) harçlık verildiği ileri sürüldü.

İPLER BAKIN NASIL KOPMUŞTU!

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan ilişkisinde "geri dönüşü olmayan bir noktaya" geldiğini açıkladı. Kaynağa göre, bardağı taşıran son damla geçtiğimiz hafta yaşandı. Brooklyn (26) ve eşi Nicola Peltz'in (31), David ve Victoria ile olan ilişkilerini onarmak için kapalı kapılar ardında her yolu denedikleri, toplantılar yapmaya çalıştıkları ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

İçeriden bilgi veren kaynak, "Brooklyn ve Nicola açısından bakıldığında, ilişkiyi özel olarak tamir etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak nihayetinde onlara artık güvenmediklerini fark ettiler," ifadelerini kullandı. Çiftin, haklarında çıkan ve "gerçek dışı" olduğunu iddia ettikleri haberleri okumaktan yorulduğu ve bu medya anlatısının kaynağı olarak Beckham çiftini gördükleri iddia ediliyor.

"ARTIK BARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Yaşanan bu güven krizinin ardından Brooklyn Beckham, Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir manifesto yayınlayarak sessizliğini bozdu. Ünlü şef, Instagram hikayesinde ailesiyle uzlaşmak istemediğini net bir dille ifade etti.

Brooklyn paylaşımında, "Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Hayatım boyunca ebeveynlerim ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti," diyerek David ve Victoria Beckham'ı "performans amaçlı sosyal medya paylaşımları" ve "sahte ilişkiler" yürütmekle suçladı. Brooklyn'in en ağır ithamlarından biri ise ebeveynlerinin "kendi cephelerini korumak uğruna masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirdikleri" iddiası oldu.

DÜĞÜN SKANDALLARI VE "İMZA" KRİZİ

Brooklyn'in ifşaları sadece genel suçlamalarla sınırlı kalmadı; 2022 yılında Nicola Peltz ile yaptığı görkemli düğüne dair şok edici detaylar da paylaştı. Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve Nicola'yı "on birinci saatte" acil bir şekilde yeni bir gelinlik bulmaya zorladığını öne sürdü.

Daha da vahimi, Brooklyn düğün öncesinde ebeveynlerinin kendisine baskı yaptığını iddia etti. İddiaya göre David ve Victoria, oğullarının isminin haklarından feragat etmesi için ona "rüşvet teklif etmeye" ve baskı kurmaya çalıştılar. Brooklyn, bu talebi reddetmesinin ailesiyle arasındaki maddi ve manevi ilişkiyi kalıcı olarak değiştirdiğini belirtti.

Ayrıca, Victoria Beckham'ın düğündeki ilk dansı "sabote ederek" 500 davetlinin önünde sahneye çıktığı ve bu durumun çifti büyük bir utanca sürüklediği de iddialar arasında yer aldı.

İKİ GÜÇLÜ AİLENİN SAVAŞI

Kaynaklar, bu durumun artık basit bir aile kavgasından çıkıp "iki güçlü aile (Beckhamlar ve Peltzler) arasında devasa bir güç savaşına" dönüştüğünü vurguluyor.

Brooklyn ve Nicola'nın artık bu dramayla uğraşmak istemedikleri ve sadece hayatlarına devam etmeyi arzuladıkları belirtiliyor.

Görünen o ki, bir zamanlar birbirine sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen Beckham ailesi için "mutlu aile tablosu" artık çok uzak bir geçmişte kaldı. Brooklyn'in "Beni asla eskisi gibi sevmediler" sözleri, bu kopuşun derinliğini gözler önüne seriyor.

NOEL KUTLAMALARI SAVAŞIN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ OLMUŞTU!

Dünyanın en gözde ailelerinden Beckhamlar cephesinde sürekli devam eden krizin bir yansıması olan Noel hala herkesin hafızalarında. Yıllardır süregelen "gelin-kaynana" gerginliği iddiaları, 2025 Noel kutlamalarıyla birlikte yerini dijital bir savaşa bıraktığı anlaşılmıştı. Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, Noel'i İngiltere'deki malikane yerine Peltz ailesiyle geçirmeyi tercih edince sosyal medya karışmıştı.

"AİLEDEN KOPUŞ" MESAJI MI?

Brooklyn ve Nicola, Instagram üzerinden kırmızı pijama takımlarıyla verdikleri samimi pozları paylaşarak takipçilerine "sevgi ve barış" dolu bir yıl diledi. Ancak bu sıcak mesaj, hayranları sakinleştirmeye yetmedi. Paylaşımın altına binlerce takipçi; "Aileni hayatından çıkarmak asla çözüm değil", "Brooklyn evine dön ve ebeveynlerini gör, hayat çok kısa" gibi sitem dolu yorumlar yağdırdı.

"BİR SABAH UYANDIK VE ENGELLENMİŞTİK"

Gerginliğin boyutu, küçük kardeş Cruz Beckham'ın çarpıcı açıklamasıyla gün yüzüne çıktı. Cruz, pazar günü yaptığı paylaşımda ailesinin Brooklyn'i takipten çıkmadığını, aksine bir sabah uyandıklarında tüm aile üyelerinin Brooklyn tarafından engellendiğini fark ettiklerini iddia etti.

2022'deki düğünde gelinlik seçimiyle başlayan krizin, 2025 yılı sonunda bir "dijital kopuşa" evrilmesi Beckham hayranlarını derinden sarstı.

VİCTORİA BECKHAM'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: "TEZAHÜR EDİYOR"

Oğlundan uzakta ilk Noel'ini geçiren Victoria Beckham ise sessizliğini kızı Harper üzerinden bozdu. Victoria, 14 yaşındaki Harper'ın devasa bir Noel ağacı önünde tek başına dileklerini yazarken çekilmiş bir karesini paylaşarak, "İsteklerini tezahür ettiriyor (manifesting)" notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından Victoria'nın oğluna duyduğu özlem ve aile birliğinin yeniden sağlanması için bir "dua" olarak yorumlandı.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen Brooklyn sessizliğini korurken, Beckham ailesinin bu derin çatlağı yeni yılda onarıp onaramayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

NELER OLMUŞTU?

Victoria Beckham ve eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, milyarder bir iş insanı olan Nelson Peltz ve ünlü model Claudia Heffner'in kızı Nicola Peltz ile, 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Dillere destan düğünleriyle yabancı basının merkezi olan çift, ilk andan beri ilgiyle takip ediliyor.

Ancak genç çiftin evliliğinin, ilk günden beri Brooklyn Beckham'ın ailesi David Beckham ve Victoria Beckham ile arasında büyük bir krize yol açtığı ileri sürülmüştü.