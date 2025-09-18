Bruce Willis’in eşi ilk kez açıkladı: “Artık başka bir yolumuz var”

Ünlü oyuncunun ailesi, 2023'te Willis'e frontotemporal demans teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bu teşhisin öncesinde Willis'te denge sorunları, kişilik değişimleri ve iletişim kurmada zorluk gibi hastalık belirtileri görülmeye başlamıştı. Emma Heming, eşi Bruce Willis ile artık kendi 'dillerini' paylaştığını açıkladı. Eşi Emma, yaptığı açıklamada, 'Bruce ve benim artık kendimize ait bir dilimiz, birbirimizle olma şeklimiz var. Onunla sadece oturmak, yürümek, kendi dilinde kendini ifade etmeye çalışırken onu dinlemek… Onu duymak, onu onaylamakla ilgili.' Ayrıca aile yolculuklarının 'zor' olduğunu belirterek, 'Çok acımasız bir hastalık, sürekli daha kötüye götürüyor. Daha fazla götüremez diye düşündüğünüzde bile biraz daha götürüyor,' dedi. Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz günlerde de eşinin sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu. Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren 70 yaşındaki Willis'in, üç yıl önce frontotemporal demans teşhisi aldığı açıklanmıştı. Bu hastalık özellikle dil ve davranışlarda bozulmalara yol açıyor. Emma Heming Willis, yaptığı açıklamada eşinin genel sağlığının iyi olduğunu fakat beyninin artık kendisine 'ihanet ettiğini' söylemişti. 'Bruce hala çok hareketli, fiziksel olarak sağlığı gayet iyi. Ancak beyni onu yarı yolda bırakıyor,' dedi. Willis'in en çok dil becerilerinde kayıplar yaşadığını vurgulayan Heming, 'Dili kayboluyor. Biz de artık farklı yollarla iletişim kurmayı öğrendik. Onunla konuşmanın, anlaşmanın başka bir yolunu bulduk,' ifadelerini kullanmıştı. YENİ KARARINI AÇIKLADI ARTIK AİLESİYLE YAŞAMIYOR EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATAN BİR KİTAP YAZMIŞTI Model, girişimci ve yazar olan Heming Willis, yaşadıklarını kaleme aldığı yeni kitabında bu zorlu süreci ayrıntılarıyla anlatıyor. 'Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path' adını taşıyan kitap, demansla yaşayan kişilerin yakınlarına yol gösterici olmayı hedefliyor. Heming, başta her şeyi tek başına üstlenmeye çalıştığını, bu nedenle uykusuz geceler geçirdiğini ve sosyal hayattan uzaklaştığını söyledi. Ancak zamanla desteğe ihtiyaç duyduğunu kabul ederek bu süreci daha sağlıklı yönetmeyi öğrendiğini belirtti. Bruce Willis'in ailesi, oyuncunun 2023 yılında frontotemporal demans tanısı aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu tür demans, Alzheimer kadar yaygın olmasa da dünya genelinde on binlerce kişiyi etkiliyor. Özellikle davranış ve dil bozukluklarıyla kendini gösteren hastalık, hem hasta hem de yakınları için büyük zorluklar yaratıyor. Heming Willis, her ne kadar zor olsa da ailece hâlâ Bruce Willis'in gerçek kişiliğinden izler gördüklerini dile getirdi. Willis'in kahkahası ve bakışlarındaki ışıltıdan bahseden Heming, 'Artık günler değil, sadece anlar yaşıyoruz. Ama o anlar çok kıymetli. Bazen gözlerinde o eski ışıltıyı görüyorum, bazen de o ünlü gülümsemesini. Bir anda geçmişe gidiyorum. Sonra hızla kayboluyor ama o anlar için şükrediyorum. Eşim hâlâ burada,' sözleriyle duygularını ifade etti. Çiftin iki küçük kızının yanı sıra, Willis'in eski eşi Demi Moore'dan olan üç kızı da bu süreçte babalarının yanında bulunuyor. Emma Heming Willis, aile olarak birlikte güçlü kalmaya çalıştıklarını ve çocuklarıyla babalarının bu durumunu sevgiyle kabullendiklerini anlattı. Demans araştırmaları yürüten uzmanlar, Heming Willis'in açıklamalarının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Kendi hikâyesini paylaşmasının, benzer durumda olan aileler için umut verici olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre kişisel deneyimlerin paylaşılması, hem farkındalık yaratıyor hem de araştırmalara olan ihtiyacı vurguluyor. Emma Heming Willis, hem kitabı hem de paylaştığı deneyimlerle demansla mücadele eden milyonlarca kişiye ve yakınlarına ışık olmayı hedefliyor. GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HEM KIZI HEM ESKİ EŞİ KONUŞMUŞTU Hollywood yıldızı Demi Moore, aksiyon yıldızı eski eşi Bruce Willis'in beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, demans hastalığıyla da mücadele etmeye başlamıştı. 62 yaşındaki Moore, verdiği röportajda Willis'i her hafta ziyaret ettiğini söylemişti. Willis'in hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Moore, şöyle konuştu: 'Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Umarım herkes başkaları için de farklı şeyler yapmanın bir yolu olduğunu görebilir. Boşandıktan sonra da hayat devam ediyor. Sevgiyle birlikte, ebeveynlik yapmanın bir yolu var.' Geçtiğimiz aralık ayında bir TV kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında 'Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda stabil' ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu sözlerine şöyle devam etmişti: 'Bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması önemli. Açıkçası zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var.' Ancak, kızının yaptığı son açıklamaya göre usta oyuncunun durumu tedavisi olmayan dörodejeneratif bir hastalık olan frontotemporal demans (FTD) nedeniyle önemli ölçüde kötüleşti. 70 YAŞINDAKİ AKTÖRÜNDEN ACI HABER GELDİ... Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasının konuşma yetisini tamamen yitirdiğini açıkladı. Birçok filme imza atan Hollywood aktöründen gelen bu haber, hayranlarını derinden etkiledi. HASTALIĞI İLERLİYOR! Willis'in afazi teşhisinden sonra oyunculuktan emekli olduğu 2022 yılından itibaren devam eden ilerleme, Willis'in kamusal hayattan giderek uzaklaşmasına ve bakım için tamamen ailesine muhtaç olmasına neden oldu. ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLE HATIRLAMIYOR! Rol aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve ünlü bir oyuncu olduğunu bile hatırlamakta zorluk çeken Willis'e eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evleyn, günlük aktivitelerini yerini getirmesinde yardımcı oluyor. 'BABANI İFŞA ETMEMELİSİN' TEPKİSİNE CEVAP VERDİ... 'AİLE OLARAK SAĞDUYULU DAVRANIYORUZ' 31 yaşındaki Tallulah Willis, kullanıcıya 'Merhaba. Sizi anlıyorum. Bir aile olarak paylaşım yaparken sağduyulu davranıyoruz. Bugün gülümsemelerle dolu harika bir gündü. Bunu dünyaya göstermek için bir karar verdim çünkü onun herkes için ne anlama geldiğini biliyorum' şeklinde yanıt vermişti. YAKINDA KONUŞAMAYACAK... Hollywood yıldızının kızından geçen günlerde korkutan açıklama gelmişti. Usta aktörün kızı, babasının anlama ve konuşma güçlüğü çektiğini ve hastalığın hızla ilerlediğini söyleyip iletişim kuramamaktan yakınmıştı. BRUCE WİLLS KİMDİR? Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Bruce Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşmiştir. Babası Almanya'da görev yaparken Bruce Almanya'da doğmuştur. Dört çocuğun en büyüğüdür. Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) (1985–1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşmuştur.Bruce Willis, oyunculuğa olan merakıyla Montclair State University'de oyunculuk dersleri almaya başladı ve okulda çekilen Cat on a Hot Tin Roof adlı filmde rol aldı. Daha kazançlı rollerde oynamak için okulu bırakarak New York'a yerleşti ve New York'lu ünlü oyuncuların mekanı olarak bilinen Cafe Central'da yarım zamanlı olarak çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra, Broadway yapımı Heaven and Earth'de boy gösterdi.