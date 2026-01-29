Trend
Bunama hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in eşi sözleriyle yürekleri dağladı: "Kocam hastalığının farkında değil"
Sinemanın altın isimlerinden biri olan Bruce Willis 2022 yılından beri frontotemporal demansla mücadele ediyor. Hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta aktörün eşi, yaptığı son açıklamalarıyla milyonların yüreğini burktu.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:41