Bunama hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in eşi sözleriyle yürekleri dağladı: "Kocam hastalığının farkında değil"

Heming Willis, her ne kadar zor olsa da ailece hâlâ Bruce Willis'in gerçek kişiliğinden izler gördüklerini dile getirdi. Willis'in kahkahası ve bakışlarındaki ışıltıdan bahseden Heming, "Artık günler değil, sadece anlar yaşıyoruz. Ama o anlar çok kıymetli. Bazen gözlerinde o eski ışıltıyı görüyorum, bazen de o ünlü gülümsemesini. Bir anda geçmişe gidiyorum. Sonra hızla kayboluyor ama o anlar için şükrediyorum. Eşim hâlâ burada," sözleriyle duygularını ifade etti.