Bu açıklama çok konuşulur! Yıldız Tilbe uzaylılar hakkında bakın ne dedi..

"BU HASTALIKLA MÜCADELE EDEN HERKESE ŞİFA DİLİYORUM."

Öte yandan Tilbe, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de verdiği konserde sadece müzik performansıyla değil, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla da sevenlerini korkutmuştu.

Konserde, tansiyon hastası olduğunu itiraf eden Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullanımış: "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi.