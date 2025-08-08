Trend
Bu çocuğu tanıdınız mı? Tarkan’ın oğlu meğer o ünlü ismin ta kendisiymiş! Babasının çocukluğunu oynamış…
Türk sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filminde izlediğiniz o küçük çocuğun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer Tarkan'ı canlandıran usta oyuncu kendi oğlunu kamera karşısına geçirmiş. Peki o ismin kim olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:58