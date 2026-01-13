Trend Galeri Trend Magazin Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık'ın o paylaşımı çok konuşuldu: "Ömrümsün"

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık'ın o paylaşımı çok konuşuldu: "Ömrümsün"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam eden eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Biricik oğlu Pamir'in sevimli hallerini Instagram hesabında paylaşan Işık, paylaşıma düştüğü not ile kalpleri ısıttı. Minik Pamir'in o halleri adeta görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 17:21
Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

1991 yılında aslen Selanik göçmeni bir aileden dünyaya gelen Sahra Işık, voleybolcu olarak biliniyor.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde bir yandan da modellik kariyerine adım atmak için çalışmalar yapmıştı.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken Sahra Işık, ülkemizi Malezya'da temsil etmişti.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

Sahra Işık'ın ekranlarla tanışması ise 2014 yılında "Survivor" yarışmasıyla olmuştu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, sergilediği performansla birçok insanın aklında yer edinmişti.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

"BU ÜNYADA BAŞIMA GELEN EN BÜYÜK MUCİZEMSİN"

Son olarak Instagram paylaşımına bir yenisini ekleyen Sahra Işık, minik oğlu Pamir'i takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Sürekli gözümün içine aşkla bakan bir çift göz... Ömrümsün... Bu dünyada başıma gelen en büyük mucizemsin Pamir..." notunu düştü.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

NELER OLMUŞTU?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşi, Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI!
Anne olmak için gün sayan Sahra Işık, oğlu Pamir'i kucağına almıştı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık’ın o paylaşımı çok konuşuldu: Ömrümsün

MİNİK OĞLU GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR!

Minik Pamir'in sevimli hallerini sık sık takipçilerine sunan Işık, paylaşımlarıyla sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor.