Bu kez sosyal medyayı minik Pamir salladı! Sahra Işık'ın o paylaşımı çok konuşuldu: "Ömrümsün"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam eden eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Biricik oğlu Pamir'in sevimli hallerini Instagram hesabında paylaşan Işık, paylaşıma düştüğü not ile kalpleri ısıttı. Minik Pamir'in o halleri adeta görenleri hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 17:21