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“Bu kıyafet de akım olabilir” dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…
“Bu kıyafet de akım olabilir” dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…
Yaptığı açıklamalar ve ilişki tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Seda Sayan, bu kez Kıbrıs'taki konseri öncesinde sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sanatçının iddialı kıyafeti görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:49