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“Bu kıyafet de akım olabilir” dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Yaptığı açıklamalar ve ilişki tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Seda Sayan, bu kez Kıbrıs'taki konseri öncesinde sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sanatçının iddialı kıyafeti görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:49
Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

"BU DA AKIM OLABİLİR"

Şarkıcı Seda Sayan, son olarak Kıbrıs sahnesiyle adından söz ettirdi.1200 kişinin katıldığı konseri öncesinde konuşan sanatçı, "Kıbrıs halkını çok seviyorum, buraya gelmekten her zaman mutlu oluyorum" dedi. Sayan dikkat çeken sahne kıyafeti hakkında da, "Bu kıyafeti ortaya çıkarmak için birçok pantolon kesilip yeniden dikildi. Giydiğimiz her şey olay oluyor. Bu kıyafet de akım olabilir" dedi.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

EŞİNE ŞOK YASAK!

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, geçen haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirmişti.

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Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

"NE OLUYORSA ORADA OLUYOR..."

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölünmüştü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulunmuştu.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

TATİL KURALINI "ÖMÜR BOYU" ÇİZDİ!

Eşine koyduğu tek başına tatil yapamaz yasağının ardından geçen haftaki sözlerinin yeniden altını çizdi. Seda Sayan. bu kuralını yeniden yineleyerek "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki o katı kuralı adeta perçinledi.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Geçtiğimiz günlerde de katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı.

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetlemişti.: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yaratmıştı. Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

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Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Bu kıyafet de akım olabilir dedi! Seda Sayan’ın Kıbrıs’taki sahne tarzı ağızları açık bıraktı…

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN