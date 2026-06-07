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"Bu mesele benden çok daha büyük!" Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan tüm dünyaya tarihi Filistin çağrısı
"Bu mesele benden çok daha büyük!" Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan tüm dünyaya tarihi Filistin çağrısı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, 30 yaşında çok başarılı bir kariyere sahip. Yaklaşık dokuz yıldır dünyanın dikkatini çekmiş olsa da 15 yaşında şarkıcı olmaya karar vermiş, bu yolda da tüm enerjisini harcamış bir isim... Geçtiğimiz haftaki düğünü şu sıralar çok konuşulsa da onun özellikle Filistin konusundaki tavrı her zaman çok net oldu. Genç nesli sürekli aile değerlerine yönlendirme isteği, göz önündeki tüm isimlerden farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 08:10
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 08:15