"Bu mesele benden çok daha büyük!" Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan tüm dünyaya tarihi Filistin çağrısı

DOKUZ YILDA 120 MİLYON DOLAR

Bu da henüz 20'lerinin başında olan genç bir sanatçı olarak oldukça iddialı bir piyasaya girişti. Ve şu geçen seneler boyunca her geçen gün hem sanatçı kimliği hem de kendi karakteriyle gerçekten de hepimizin gönlünde taht kurmayı bildi. Kimden söz ettiğimiz o kadar net ki! Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Callum Turner ile dünya evine giren Dua Lipa'dan bahsediyoruz tabii ki.

1995 doğumlu Dua Lipa, yaklaşık 120 milyon dolarlık bir servete sahip. Ve her geçen gün daha da oturan sanatçı kimliği hem de bir Hollywood starıyla yaptığı evlilikle çok daha büyük başarılara imza atacağı ve çok daha büyük bir servete sahip olacağı kesin. Her adımı ile klasik pop star duruşundan farklı bir duruşa sahip olduğunu gösteriyor.

Ailesine çok bağlı, çok kemikleşmiş doğruları ve inançları var, özel hayatı konusunda çok kesin çizgilere sahip. Ailesi ve kariyeri hayatında önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte özel hayatına, arkadaşlarına, seyahat etmeye, hobilerine düzenli bir şekilde yer açmayı biliyor. Modern zamanların en dikkat çekici ismi. Gerçekten de bir pop prenses olmak için doğmuş bir isim.