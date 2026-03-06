Trend
Galeri
Trend Magazin
Bu sözler kavgada söylenmez! Burcu Güneş’ten şaşırtan Demet Akalın çıkışı! "Ne duruş ne de kalite olarak..."
Bu sözler kavgada söylenmez! Burcu Güneş’ten şaşırtan Demet Akalın çıkışı! "Ne duruş ne de kalite olarak..."
Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Güneş, Akalın'ı sanat anlayışı, duruşu ve kalite açısından kendisine yakın bulmadığını ifade ederken, bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 06.03.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 11:09