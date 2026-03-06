Trend Galeri Trend Magazin Bu sözler kavgada söylenmez! Burcu Güneş’ten şaşırtan Demet Akalın çıkışı! "Ne duruş ne de kalite olarak..."

Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Güneş, Akalın'ı sanat anlayışı, duruşu ve kalite açısından kendisine yakın bulmadığını ifade ederken, bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 11:09
Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akalın'ı sanat anlayışı, duruşu ve kalite çizgisi açısından kendisine yakın bulmadığını ifade eden sanatçının sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

50 yaşındaki Güneş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"

YENİ ŞARKIYA YENİ İMAJ!

Öte yandan Demet Akalın, yeni şarkısı öncesinde imajını da tamamen yeniledi.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyatarak imajını değiştirdi. Akalın ardından kızıyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

"Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

LVBEL C5

Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyadı.

Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

Lvbel C5'e takipçilerden, "Bu tarz sana hiç yakışmamış", "Para var imaj yok" ve "Neden böyle bir değişikliğe gittin?" gibi yorumlar geldi.

Makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz'ün doğallığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, büyük bir hamlesi de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 'Yalan Dünya' ve 'Annem' dizileriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Vuslateri, bu kez rol aldığı projelerle değil, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu bir süredir kızı Asya Mone'yle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak Vuslateri bu sefer farklı bir konuyla adından söz ettirdi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

Koyu saçlarına veda eden Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı.

Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Gonca Vuslateri sevenlerinden birçok beğeni aldı.

ESRA ŞANGÜNALP

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için cesur bir değişime imza attı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Mahinur karakterini canlandıran Şengünalp, rolüne hazırlanırken imajını yenilemeyi tercih etti.

Yeni projesi öncesinde saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, bu değişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Şengünalp'in radikal görünüm değişikliği kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları da oyuncunun yeni tarzını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Dizinin ilk bölümü için nefesler tutulurken Mahinur karakterinin hikayedeki yeri ve Şengünalp'in performansı şimdiden izleyicilerde merak uyandırdı.

ŞARKICI LARA

2000'li yıllara damga vuran isimlerden Lara, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettirmişti.

Yapılan kontrollerde beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcının, sürecin ardından derin bir nefes almasını sağlayan haber gelmiş ve kitlenin iyi huylu olduğu açıklanmıştı.

Zorlu günleri geride bırakan Lara, bu dönemin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı.

Yaşadığı sürecin ardından değişim kararı alan ünlü isim, imajını yenileyerek dikkatleri üzerine çekti.