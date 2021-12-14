Trend Galeri Trend Magazin Bu Survivor Berna mı? Survivor 2022 ile ortaya çıkan Berna Keklikler değişimi ile dudak uçuklattı!

Bu Survivor Berna mı? Survivor 2022 ile ortaya çıkan Berna Keklikler değişimi ile dudak uçuklattı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, değişimiyle dudak uçuklattı. Survivor 2022 gönüllüler takımı kadrosuna dahil olan Berna Keklikler'i görenler tanımakta zorlandı. Berna Keklikler geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yayınladığı cüretkar pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Survivor Berna Keklikler'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Berna Keklikler'in son halini görenler "Bu Berna mı?" sorusunu sormadan edemedi. İşte merak edenler için Berna Keklikler'in değişimi ve birbirinden cesur pozları...