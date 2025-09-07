Trend
“Bugün çok güzel bir gün” sözleriyle kutladı! Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a aşk dolu mesaj
Ünlü oyuncu Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş'ın aşkı uzun süredir dolu dizgin devam ediyor. Son olarak 37 yaşına giren Kurtaş için sevgilisinin yaptığı romantik paylaşım gündem olurken, çift takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:33