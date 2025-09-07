Trend Galeri Trend Magazin “Bugün çok güzel bir gün” sözleriyle kutladı! Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a aşk dolu mesaj

“Bugün çok güzel bir gün” sözleriyle kutladı! Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a aşk dolu mesaj

Ünlü oyuncu Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş'ın aşkı uzun süredir dolu dizgin devam ediyor. Son olarak 37 yaşına giren Kurtaş için sevgilisinin yaptığı romantik paylaşım gündem olurken, çift takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:33
'Yer Gök Aşk' dizisiyle başarı yakalayan Birce Akalay Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa, Babil, Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi bir çok başarılı projede boy gösterdi.

Aşk hayatıyla da sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile dolu dizgin aşkını yaşamaya devam ediyor.

Aradığı aşkı bulduğunu düşünen Akalay, katıldığı özel bir davette samimi açıklamalar yaptı.

"AŞK ONA ÇOK YAKIŞTI"

Oynadığı dizlerle izleyicilerin takdirini kazanan Birce Akalay, sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Akalay'ın kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş'la yaşadığı aşkı merak eden takipçileri "Evlilik var mı?" sorusunu da sık sık soruyor.

"ÇOK İYİ GELDİ BANA AŞK"

Güzel oyuncu ilişkisine dair gelen sorulara cevap verdi.

Akalay, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" demişti.

Geçtiğimiz aylarda Birce Akalay bugün 41 yaşına basmıştı. Hakan Kurtaş, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.

"AŞIĞINIM"

Karizmatik oyuncu sevgilisi Akalay ile denizde çektirdiği bu pozu paylaşarak, "İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım." notunu düşmüştü.

BU SEFER DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BİRCE AKALAY'DAN
Bu sefer de sevgilisinin doğum gününü kutlayan Birce Akalay oldu. 37 yaşına giren Hakan Kurtaş ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu şu notu düştü;

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI

"Bugün çok güzel bir gün.
İyi ki doğdun canım sevgilim.
#yakışıklım"

ESTETİK HARİKASIYMIŞ

Oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık kendinden söz ettiren Birce Akalay'ın estetik harikası olduğu ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun Miss Turkey'deki görüntüleri ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı.

Akalay'ın dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip sanılıyordu. Ancak ünlü oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı.

İşte Birce Akalay'ın herkesi şoke eden o görüntüleri...

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ HALİ...

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ HALİ...

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL