“Bugün çok güzel bir gün” sözleriyle kutladı! Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş'a aşk dolu mesaj

"ÇOK İYİ GELDİ BANA AŞK"

Güzel oyuncu ilişkisine dair gelen sorulara cevap verdi.

Akalay, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" demişti.