Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! "Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven"

Eşi Selvi Serttaş ve çocukları ile 23 yıldır mutlu bir hayatları olan Bülent Serttaş, evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN'a açtı. Serttaş, "Aile benim için huzur ve hayatın anlamı demek. Burası benim krallığım. Ben ailemin kralı, eşim kraliçesi, kızım prensesi, oğullarım da prenslerdir. Mutlu evliliğimizin sırrı da huzur ve güven" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 21.03.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 07:07
Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, 23 yıldır eşi Selvi Serttaş ile el ele, göz göze. Miray, Bahadır ve Emir adındaki evlatlarıyla mutluluklarını perçinlemişler... Şanı, şöhreti evlerinin dışında bırakmış, aile büyüklerinden gördükleri gelenek göreneklerle evlatlarını yetiştirmiş, kendilerine mütevazı bir hayat kurmuşlar. Bu mutlu yuvaya Ramazan Bayramı için konuk olduk.

Meslek hayatınızda kaçıncı yılı kutluyorsunuz?
İlk sahneye 7 yaşında çıktım. Dede Korkut Masalları okulda sahneye konuluyordu. "Sesi güzel olan çocuk var mı?" dediler. Herkes beni söyledi. Çıktım bir şarkı söyledim alkış koptu. Orada söylediğim şarkı da 'Ben Bir Garip Keloğlanım'dı. 'Varım yoğum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı' dedim ve bu cümleler benim hayatımı etkiledi.

HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTERİM
Sonrasında ne oldu?
Sonra 'Esmerim Biçim Biçim'i söyledim. Ortalık yıkıldı. O günden beri de sahneden inmedim. Bir abim beni Elazığ'a götürdü. Orada gazinoda çıktım. O dönem yaşım tutmuyor diye karakolluk da olmuştum. Ama hâlâ görüştüğüm emniyet müdürü abim "Bu çocuğu her etkinliğe çağırıp bedava şarkı söyletiyorsunuz. Şimdi mi aklınıza geldi reşit olmadığı" deyip beni kurtarmıştı. "Adana'ya git orada söyle. Eğer seni severlerse başarılı olursun" dediler. Öyle oldu. Sonra Gaziantep'te çalıştım. 1.5 ay kaldım, o dönem hayatımdaki en büyük parayı kazanmıştım.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

İstanbul'a nasıl geldiniz?
Mustafa Topaloğlu sesimi duymuş, çok beğendi. Sonra Hilmi Topaloğlu ile İstanbul'a geldim. Unkapanı'na gittik. Kapı kapı dolaştık. Kaset yapayım diye kimse beni dinlemedi. Bana bakıyorlar yok olmaz diyorlar. Sonra ben İstanbul'da mekanlarda söylemeye başladım. En az mekana 40-50 kişi getirmen lazım ki sana iş versinler. Bir şarkı söyle deyip sahneye çıkardılar. Sonra bir baktılar ki seyirci pür dikkat beni dinliyor. Sonra iş teklif ettiler. İnanır mısınız tuvalete gidip ağladım. Şişli'de bir mekanda başladım. Kulaktan kulağa duyuldu; 'Bir çocuk çıkıyor sesi harika' diyorlar. 1993'e kadar çalıştım, kimse albüm yapmadı. Şahin Özer sonra "Seni duydum, albüm yapmaya geldim" dedi. O gün profesyonel müzik kariyerim başladı.

Yaşadıklarınızı film yapmayı düşünüyor musunuz?
Çakallarla Dans'ın senaristi Ali Tanrıverdi arkadaşım. Onunla da konuştuk. Küçük küçük notlar almaya başladım. Komedi yönü ağır basan, benim hayatımdan önemli kesitlerin yer alacağı bir film çekmek istiyorum.

Sürekli kendini yenileyen, teknolojiye gelişmelere açık olan birisiniz.
Benim teknolojiye, yeni şeylere merakım vardır. Mesela sahnelerde tablet kullanan ilk sanatçı benim. İşime yarayacak ne varsa kullanmaya çalışırım. Çocuklarımdan da öğrendiğim şeyler var.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

Rap dinliyor musunuz?
Dinliyorum. Arabaya biniyoruz hemen çocuklar açıyorlar. Artık ben de aşina oldum. Bir rapçiyle düet düşünmüyor değilim. İleride olabilir.

Selvi Hanım, Bülent Bey'in şarkılarının prodüktörlüğünde sizin imzanız var. Ama çok ön planda değilsiniz neden?
SELVİ SERTTAŞ: Prodüktörlüğü, kliplerin yönetmenliğini ben yapıyorum. Nerede çekilecek, nasıl olacak, kim oynayacak ben karar veriyorum. Bülent Bey'in kıyafetlerini de ben ayarlıyorum. Ama bunları göz önüne çıkarmadan yapıyorum.

Eşinizle çalışmak zor mu?
S.S.: Bizim karı koca olarak hiç kavgamız yoktur ama işte bazen tartışmalar olur. Ben çok disiplinli ve planlıyım. Bülent Bey biraz sıkılıyor ama ne yapayım.
B.S.: Bir kadın adamı vezir de eder rezil de. Beni vezir eden eşim.

EŞİME İNANCIM SONSUZ
Üç evladınız var. Sanata yatkınlığı olan var mı?
Çocuklarıma şunu yapacaksın demem. Hangi mesleği yapmak istiyorlarsa saygı duyarım. Ben yokluktan okuyamadım. Bu yüzden çocuklarımızın eğitimini en iyi şekilde almasını istedim. Kızım Miray Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Şimdi çalışıyor. Bahadır, İşletme, Emir ise Otel Yönetimi okuyor. Onların başarısı en büyük mutluluğum.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

Sizi biz hep güleryüzlü halinizle görüyoruz. Peki hiç sinirlenmiyor musunuz?
S.S.: Hiç sinirlenmez. Duygusal biridir.
B.S.: Eğer birimiz bir şeye kızmışsak diğerimiz alttan alır ve konu kapanır.

Kıskançlık oluyor mu?
B.S.: Ben yurtdışına giderim konsere telefonum hiç çalmaz.
S.S.: Ben sanatçıyla evliyim, eğer kıskançlık yapacak olursam öyle hayat geçmez. Eşime sevgim, inancım, güvenim sonsuz.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

Aile size ne ifade ediyor?
Huzuru ifade ediyor. Hep örnek aile olmaya çalışıyorum. Anne babalar evlatlarıyla bir bütündür. Aile; dünyamız, hayatın anlamı. Burası benim krallığım. Ben ailemin kralı, eşim kraliçesi, kızım prensesi, oğullarım da prenslerdir. İleride onlar da kendi krallıklarını kuracaklar.

ÇOK GÜZEL YEMEK YAPARIM
Mutfakla aranız nasıl? Güzel yemek yapar mısınız?
Çok güzel yemek yaparım. Tüm yemekleri çok iyi yaparım. Özellikle benim çiğ köftemi yiyen bir daha başka yerde çiğ köfte yiyemez. Gittiğim yerlerde güzel restoranlara gidip tadım yapmayı severim. Tarifleri bulmaya çalışırım. Sonra eve gelip denerim. Farklı baharatlar alırım, onlarla değişik soslar yaparım.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

ŞÖHRET ACI BİR BAL, BUNU HAZMETMEK ZOR
Birçok kişi bir günde de şöhret oluyor ama asıl mesele kalıcı olmak. Uzun yıllar bu sektörde kalıcı olmak için ne yapmak ya da ne yapmamak gerekiyor?
Şöhret acı bir bal, bunu hazmetmek çok zor. Bir bakıyorsun iki şarkıyla şöhret oluyorlar ama iki sene sonra ortada yoklar. Çünkü geldikleri yeri hazmedemiyorlar. Biz ilmek ilmek işleyerek geldik. Sahne adabını biliriz, kiminle nasıl konuşulur, sahneden insanlara nasıl hitap edilir hepsini öğrendik. Yeni nesil bunları bilmez. Korumalarla geziyorlar. Geçen gün beni gördüler "Abi senin koruman yok mu?" dediler. "Kimi, kimden koruyacağım?" dedim. Ben kimseye yanlış yapmadım. Niye korunma ihtiyacı duyayım ki!

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

EŞİM BANA ANNEMİN DUASI
23 yıldır mutlu yuvanızla örnek oluyorsunuz. Nedir sizce mutlu evliliğin sırrı?
B.S.: Huzur. Ben her düğünde evlenen çiftlere sorarım. Dünyadaki en mutlu insan kimdir diye. Gelinler hemen 'Ben' diye cevap veriyor. Tüm büyükler bana hak verecektir. Dünyadaki en mutlu insan evinde huzur olandır. Evdeki huzur mutluluk getirir. Allah'ıma bin şükür huzurumuz ilk günkü gibi devam.

Ünlü biriyle evlilik zor mu?
S.S.: Bülent'in öyle güzel bir yüreği var ki. Bu camiada da olumsuz her şeyden geri durmuş biri. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bugüne kadar birbirimizi hiç kırmadık. Bülent her zaman her şeye uyum sağlar. Bazen erkekler eşleriyle alışverişe gitmek istemez, uzun tatillerde birbirlerinden sıkılırlar. Biz aksine bunların hepsini birlikte yapmaktan keyif alırız. Benimle alışverişe gelir. Bana bir şey almak için benden daha çok bakar. Markete, pazara da birlikte gideriz.
B.S.: Selvi Hanım bana annemin duasıdır. Evde tek bekar ben kalmıştım. "İnşallah adının baş harfi S ile başlayan bir gelinim olur" dedi. Çünkü 3 yengemin adı da S harfi ile başlıyor. Sonra "İlk çocuğun inşallah kız olur" demişti. Hepsi gerçekleşti.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

BAYRAMDA ÇALIŞIYORUM AMA AİLEM DE YANIMDA
Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?
Bu bayramı çalışarak geçireceğim. Montenegro'ya konsere gidiyorum. Ailemi de yanımda götürüyorum. Bayramda onlardan ayrı kalmak istemedim. İlk defa böyle gidiyoruz, normalde ben hemen konseri verip ertesi gün geri dönerim. Bu kez birlikte gidelim istedik. Aile büyüklerimizi önceden ziyaret ettik, bayramlaştık.

Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven

Çalışmadığınız bayramları nasıl geçiriyorsunuz?
Aile büyüklerimizden öğrendiğimiz gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyor, çocuklarımıza bunları aşılıyoruz. Kalabalık sofralarda buluşuruz. Eşim çok güzel sarma yapar. Evlatlarımla sabah kalkıp bayram namazına gideriz. En büyük keyfim sağıma birini, soluma birini alıp namaz kılmaktır. Sonra evimize gelip çekirdek aile bayramlaşırız, kahvaltımızı yaparız. Ardından ziyaretlerimiz başlar. Aile büyüklerimize gidip ellerini öperiz. Sonra evimizde eş dost ağırlarız. Şimdi bayram deyince hemen tatil olarak algılıyorlar. Hayır bayram ailenizle, sevdiklerinizle birlikte beraberlik içinde geçireceğiniz günlerdir.
S.S.: Bir hafta önce evde hazırlık başlar. Temizlik yaparsın, baklavalar, börekler yapılır. Büyük masalar kurulur. Hep birlikte toplanılıp yemekler yenir. Biz bayramı gerçekten bayram gibi yaşıyoruz.