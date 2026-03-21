Bülent Serttaş evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı! "Mutlu evliliğin sırrı huzur ve sonsuz güven"

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, 23 yıldır eşi Selvi Serttaş ile el ele, göz göze. Miray, Bahadır ve Emir adındaki evlatlarıyla mutluluklarını perçinlemişler... Şanı, şöhreti evlerinin dışında bırakmış, aile büyüklerinden gördükleri gelenek göreneklerle evlatlarını yetiştirmiş, kendilerine mütevazı bir hayat kurmuşlar. Bu mutlu yuvaya Ramazan Bayramı için konuk olduk.

Meslek hayatınızda kaçıncı yılı kutluyorsunuz?

İlk sahneye 7 yaşında çıktım. Dede Korkut Masalları okulda sahneye konuluyordu. "Sesi güzel olan çocuk var mı?" dediler. Herkes beni söyledi. Çıktım bir şarkı söyledim alkış koptu. Orada söylediğim şarkı da 'Ben Bir Garip Keloğlanım'dı. 'Varım yoğum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı' dedim ve bu cümleler benim hayatımı etkiledi.

HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTERİM

Sonrasında ne oldu?

Sonra 'Esmerim Biçim Biçim'i söyledim. Ortalık yıkıldı. O günden beri de sahneden inmedim. Bir abim beni Elazığ'a götürdü. Orada gazinoda çıktım. O dönem yaşım tutmuyor diye karakolluk da olmuştum. Ama hâlâ görüştüğüm emniyet müdürü abim "Bu çocuğu her etkinliğe çağırıp bedava şarkı söyletiyorsunuz. Şimdi mi aklınıza geldi reşit olmadığı" deyip beni kurtarmıştı. "Adana'ya git orada söyle. Eğer seni severlerse başarılı olursun" dediler. Öyle oldu. Sonra Gaziantep'te çalıştım. 1.5 ay kaldım, o dönem hayatımdaki en büyük parayı kazanmıştım.