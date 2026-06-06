Bunun adı buz gibi kazık! Buzsuz içecek isteyen müşteriden istenen ek ücret şoke etti!

"Buzsuz isteyince bardağa fazladan sıvı koymak zorunda kaldıkları için canları sıkılmış belli ki. Yakında bardağın kulpunu tutma ücreti, pipet kullanma bedeli falan da çıkarırlar."

"Zincir kahvecilerin neredeyse tamamı 'iced' (buz) seçeneğini daha pahalıya satıyor. Yani daha az ham maddeye daha çok para istiyor. Şimdiye kadar herhangi bir soruşturma duymadık."

"20 TL fark yetmez, 2 katı ücret almaları gerekir. Zira buzları çıkarınca bardaktaki içecek yarıya iniyor."

"Sonra yerli turist neden yurt dışına gidiyor deniyor. Aha nedeni."

"3 adet 10 gramlık buzun ağırlığı kadar ürün fazla verecek diye ücret kesiyor." Sosyal medyada tepki artınca Ticaret Bakanlığı işletmeye denetime gittiğini duyurdu.

Yol gösteriyor gibi olmamayım ama buzsuz içeceğe ek ücret koymak yerine, normal ılık ya da sıcak içeceğin fiyatını artırıp buzlu içeceğe 20 TL indirim yapsalardı.

İnsanlar da kazıklandıklarının farkına varmadan "Helal olsun işletmeye, hak geçmiyor" derdi.

Yok, yok! Benim önerimi de akıl etmişlerdir. Belki de buzsuz içeceğe 20 TL fark koyup, sosyal medyada tepki çekerek gündeme gelmek istediler!

Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz söyleminin, bir sonraki aşamasını yaşıyoruz artık. Tepki çeken kazanıyor!

"Buzlu içecek alırken kazıklanıyor muyuz" sorusu dünyada her yaz gündeme geliyor.

Örneğin 2016 yılında ABD'de bir müşteri Starbucks'a "Buzla yer kaplayarak daha az kahve sattıkları" gerekçesiyle 5 milyon dolarlık dava açmıştı.

Federal mahkeme de davayı reddetmişti. Hakim gerekçeli kararında;

"Makul bir tüketicinin, 'buzlu' bir içecek sipariş ettiğinde bardağın bir kısmının buzdan oluşacağını bileceği ve buzun bu içeceğin temel bir bileşeni olduğunu anlaması gerektiği" belirtmişti.

Aslında işini dürüst yapan kahvecilerde ister sıcak, ister buzlu, ister buzsuz lLatte söyleyin; bardağa giren espresso shot miktarı (özü) her zaman sabittir.

