Bunun adı buz gibi kazık! Buzsuz içecek isteyen müşteriden istenen ek ücret şoke etti!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kafelerdeki "buzlu" ve "buzsuz" içecek polemiği, Antalya'da bir işletmenin buzsuz siparişlerden 20 TL ek ücret talep etmesiyle yeniden alevlendi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçiren bu skandal tarife, tüketicilerin akıllarındaki "Soğuk içecek alırken aslında buza mı para ödüyoruz?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 06:43