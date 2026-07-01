Buradan çıkıp ‘İmparator’ oldu! İbrahim Tatlıses’in doğup büyüdüğü mağara yeniden gündemde…

Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından biri olan ve müzik kariyerinde 'İmparator' unvanıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarını geçirdiği Şanlıurfa'daki mağara ev, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme oturdu. 1952 yılında Şanlıurfa'nın merkezindeki Hızmalı Mahallesi'nde dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, her fırsatta çocukluk yıllarının geçtiği bu mekana dair anılarını dile getirmişti. Katıldığı programlarda geçmişiyle gurur duyduğunu belirten ünlü sanatçı, 'Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük' ifadeleriyle hayat mücadelesini anlatmıştı. Şanlıurfa Valiliği ve Haliliye Belediyesi'nin iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından, tarihi mekan 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle resmi olarak bir müzeye dönüştürülmüştü. Sanatçının çocukluk yıllarındaki yaşam koşullarını yansıtan ve aslına sadık kalınarak düzenlenen bu özel yer, son günlerde paylaşılan güncel videolar ve fotoğraflar sayesinde sosyal medyada yeniden en çok arananlar arasına girmeyi başardı. İMPARATOR'UN ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır. Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak 'Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?' diyerek durumu esprili bir dille anlattı. ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır. Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda 'Haydi buz gibi su!' diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir. Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: 'Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi.' Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır. İŞTE İLK MESLEĞİ! Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur. İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir. 1974 yılında söylediği 'Ayağında Kundura' türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır. 70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur. İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir. SERDAR ORTAÇ'IN DA İLK MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ışıltılı sahnelerden ve pop müziğin zirvesinden önceki hayatı, aslında tam bir 'hayat okulu' hikayesi. İşte başarılı sanatçının çocukken yaptığı işten müzik dünyasının imparatorluğuna uzanan o yolculuğu! KOCA MUSTAFAPAŞA'NIN DİSİPLİNLİ ÇOCUĞU 16 Şubat 1970'te İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Ortaç, aslında Türkiye'nin dört bir yanından gelen zengin bir aile kültürünün içinde büyüdü. Kastamonulu bir baba ve Şanlıurfalı bir annenin oğlu olan Ortaç, İstanbul'un o dönemki samimi dokusunu koruyan Koca Mustafapaşa semtinde büyüdü. Ancak onun çocukluğu, sadece oyun oynamakla geçmedi. Disiplinli bir aile yapısına sahip olan Ortaç, üretimin ve çalışmanın ne demek olduğunu henüz küçücük bir çocukken babasının yanında öğrendi. SAHNE IŞIKLARI DEĞİL, TORNA TEZGAHI! Babasının küçük bir dükkanda plastik kalıpçılığı yapması, Ortaç'ın kaderini de teknik bir yöne savurdu. Hafta içleri babasının yanında torna tezgahı başında ter döken Ortaç, hafta sonları ise boş durmayıp simit ve su satarak sokakların nabzını tuttu. Eğitim tercihini de yine bu işin mutfağından yana kullandı ve babasının mesleğine uygun olan Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nin Torna ve Tesviye bölümünden mezun oldu. Ortaç'ın akademik kariyeri Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümüne kadar uzansa da, içindeki sanat aşkı ve üretim arzusu galip geldi. RADYO DÜNYASINA ADIM ATTI! Üniversiteyi yarıda bırakan Ortaç, 90'ların başında Türkiye'de yeni parlayan özel radyoculuk dünyasına adım attı. Radyoda yaptığı programlar sırasında, dinleyicinin hangi kelimeye nasıl tepki verdiğini, hangi ritmin insanları yakaladığını adeta titizlikle gözlemledi. HİT YAZMANIN 'MATEMATİĞİ' Torna tezgahında öğrendiği o üretim disiplini, radyoculuktan gelen sezgisel güçle birleşince ortaya durdurulamaz bir 'hit makinesi' çıktı. 1992 yılına gelindiğinde artık sadece başkalarının şarkılarını çalan bir radyocu değil, kendi besteleriyle müzik endüstrisini sarsmaya hazırlanan bir yıldız adayıydı. BAKIN DİĞER ÜNLÜ SANATÇILARIN KARİYERLERİNDEKİ İLK MESLEKLER NEYMİŞ! ŞENER ŞEN Türk sinemasının tartışmasız en büyük yeteneklerinden biri olan usta oyuncu Şener Şen, sadece canlandırdığı karakterlerle değil, hayat hikayesiyle de tam bir efsane. Kariyerinin dönüm noktası olan Hababam Sınıfı serisindeki unutulmaz 'Badi Ekrem' karakteriyle gönüllere taht kuran sanatçı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Züğürt Ağa ve Eşkıya gibi Türk sinemasına damga vuran onlarca şaheserde başrolü sırtladı. Ancak bugün milyonların ayakta alkışladığı bu büyük ustanın, kameraların ışıklarıyla tanışmadan önce bambaşka bir hayatı vardı. İLK MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI! Birçoğumuz onu sadece beyaz perdenin tozunu yutan bir aktör olarak bilsek de, usta sanatçının geçmişi büyük mücadelelerle dolu. Gerçek ismi Ali Haydar Şen olan usta oyuncu, bugün bile pek az kişinin bildiği o kutsal mesleği icra ediyordu. ÖĞRETMENLİK, İŞPORTACILIK, DOLMUŞ ŞOFÖRLÜĞÜ... Sinemanın büyülü dünyasına girmeden hemen önce tam iki sene boyunca Muş'ta sınıf öğretmenliği yapan Şener Şen, hayatının o döneminde sadece ders anlatmakla kalmadı gençlik yıllarında dolmuş şoförlüğünden işportacılığa kadar birçok farklı alanda alın teri döktü. 84 yaşındaki usta sanatçının geçmişine dair ortaya çıkan bu bilgiler, sevenlerini duygulandırırken onun hayatın her alanında pişmiş, gerçek bir halk sanatçısı olduğunu da bir kez bir kez daha kanıtladı. Şen, aynı zamanda hakkında ortaya çıkan bu bilgiyle kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. MEMİK DEDENİN GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve unutulmaz yapımları arasında yer alan Yabancı Damat dizisinde, Gaziantepli Memik Dede karakterine hayat vererek 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı Arif Erkin, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ekranlarda sergilediği bilge ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan usta ismin hayatını kaybetmesi, sanat camiasında derin bir üzüntü yaratmıştı. 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının ardından paylaşılan taziye mesajları ve anılar, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda çok donanımlı bir geçmişe sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Arif Erkin'in, oyunculuk kariyerinin çok öncesine dayanan ve duyanları hayrete düşüren o profesyonel uzmanlığı ise magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı. Sanat dünyasında yer etmeden önce çok farklı bir disiplinle hayata atılan Erkin'in, eğitim hayatına dair detaylar ise dikkat çekici. Usta sanatçının, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu ve oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 30 yıl boyunca mimarlık yaptığı öğrenildi. Ekranlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Arif Erkin'in bu mesleki geçmişi, sanatçının farklı alanlarda da üretken bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN! Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti. Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı. Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti. ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti. YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı. Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik... KADİR EZİLDİ Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu... DENİZ CAN AKTAŞ Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı. 'ADIM DA BURADAN GELİYOR' Aktaş, 'Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii. Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor.' demişti. DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı. İLHAN ŞEN 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. NUR FETTAHOĞLU Fettahoğlu verdiği bir röportajda 'Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım' demişti. Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı. BURAK ÖZÇİVİT Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı. FAHRİYE EVCEN Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu. KEREM BURSİN Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim'' demişti. HADİSE Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi. Hadise 'Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir.' dedi. ARAS BULUT İYNEMLİ Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. KIVANÇ TATLITUĞ Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu. BARIŞ ARDUÇ Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi. KENAN İMİRZALIOĞLU Kenan İmirzalıoğlu Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. DENİZ SEKİ Deniz Seki, ünlü olmadan önce bir güzellik uzmanıydı. ERCAN KESAL Usta oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş. Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk. MERVE BOLUĞUR Merve Boluğur Lise yıllarında utangaç ve içe dönük olarak bilinen Merve Boluğur'un hayatı kuzeninin ajansına gitmesiyle değişti. Ajansta ona yapılan fotoğraf çekiminden sonra bir ajans sahibinin ona kartını vermesi üzerine güzel yıldızın hayatı bir anda değişti. DAVUT GÜLOĞLU DEMET AKALIN Ünlü popçu Demet Akalın, şarkıcı olmadan önce mankenlik yapıyordu. ÖZCAN DENİZ Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ünlü olmadan önce pavyonlarda şarkı söylemiş. YAVUZ SEÇKİN Radyo ve TV programcısı, oyuncu olan Yavuz Seçkin, ünlü olmadan önce hediyelik eşya dükkanında satıcılık yapmış. İBRAHİM TATLISES İbrahim Tatlıses onun geçmişte inşaat işçisi olduğunu artık bilmeyen yok YAŞAR Yaşar ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı. İZZET ALTINMEŞE İzzet Altınmeşe ünlü bir türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu. MİRKELAM Mirkelam, Aslında bir mühendis ama o şarkıcılığı tercih etti. BUĞRA GÜLSOY Buğra Gülsoy'un asıl mesleği mimarlık. Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniveristesi'nden mezun... KIRAÇ Ünlü rockçı Kıraç bir dönem müzik öğretmenliği yaptı. FERHAT GÖÇER Ferhat Göçer O da bir doktor. Aynı zamanda konservatuarın şan bölümünde de eğitim gördü. Şimdi çok sevilen şarkıları seslendiren bir şarkıcı. ŞEBNEM FERAH Şebnem Ferah İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Şimdi ünlü bir rockçı... PINAR AYLİN Pınar Aylin İzmir'li olan Pınar Aylin, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre, TRT İzmir Televizyonu ve çeşitli özel kanallarda sunuculuk ve yapımcılık yapan Aylin, klibini bir kamyonet kasasında çektiği 'Deliler Gibi' şarkısıyla bir anda şöhret oldu. ROBER HATEMO Rober Hatemo şarkıcı olmadan önce kuyumculuk yapıyordu. SİBEL CAN FADİK SEVİN ATASOY SERDAR ORTAÇ Serdar Ortaç Babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu. ESRA EROL Ünlü sunucu Esra Erol, katıldığı bir yarışma programında esas mesleğinin çini desinatörlüğü olduğunu açıkladı. MURAT HAN Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı. RAFET EL ROMAN Rafet El Roman Ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu. Şimdi ünlü bir şarkıcı… MURAT KEKİLLİ Murat Kekilli ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu. NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA Nihat Alptuğ Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken keşfedildi. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir cast ajansı sahibi peşinden koşarak onu durdurdu ve bu gün elde ettiği üne kavuştu. HANDE YENER Hande Yener müzik dünyasına girebilmek için pek çok ünlüden yardım isteyen Yener'in hayatı oğlu ve kendisini geçindirmek için girdiği modaevinde değişti. Hülya Avşar'ın modaevine gelerek onu keşfetmesiyle başlayan müzik kariyeri hala devam ediyor. HANDE SORAL Yeteneği sayesinde 5 dakika kalması gereken sahnede 45 dakika kalan oyuncuyu yapımcılar keşfetti. NURİ ALÇO Seçeneklerde yer alan cevaplardan doğru olanı seçmeye çalışan yarışmacılar Alço'nun eski işine motor ustası yanıtını verdi. Yanlış şıkı seçen yarışmacılar ünlü oyuncunun eski işinin ilaç mümessili olduğunu öğrenince şaşırdı. MABEL MATİZ Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı. Mabel Matiz, üniversite yıllarına ait otoğrafı Instagram hesabından ''İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)'' notuyla paylaştı. CÜNEYT ARKIN Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın, oyunculuk uğruna doktorluk mesleğinden vazgeçti. NURSEL KÖSE Nursel Köse yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu. Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. YILDIZ TİLBE Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor. MEG RYAN Meg Ryan O da gazetecilik eğitimi gören ünlülerden. Eğer bir yıldız olmasaydı gazeteci olacaktı. ASHTON KUTCHER Yakışıklı aktör Ashton Kutcher aslında biyokimya mühendisi... TOLGA SARITAŞ Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı. Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı. SAVAŞ ÖZDEMİR Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı. EMİR BENDERLİOĞLU Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.