Trend Galeri Trend Magazin Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Ekranların karizmatik yüzü Burak Hakkı, radikal bir kararla İstanbul'u geride bırakarak Çanakkale'de köy hayatına adım attı. Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar ile hafızalara kazınan oyuncu, artık kendi çiftliğinde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 08:20
Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

İstanbul'dan taşınıp başka şehirlere yerleşen ünlüleri sizler için derledik...

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

LONDRA'YA TAŞINDI

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

"DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT"

Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.

"ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM"

Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

BERKAY HARDAL VE DİLAN TELKÖK ÇİFTİ

YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Çiftin evinin güzelliği ise ağızları açık bıraktırıyor. Sade ve şık bir tasarım benimseyen evde resmen huzur var. Ünlü çift, bu ferah ve modern evde herkesin rüyasını yaşıyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

ZEYNEP TÜRKEŞ

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

CEYLAN

Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Ceylan "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum" dedi.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

ASLI TANDOĞAN

Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, "Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim" dedi.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

"Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum."

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

NEJAT ALP

İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı.

Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı

48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti.