Burak Hakkı şehir hayatını terk etti, köyde yeni bir sayfa açtı! Doğayla iç içe yaşamı şaşırttı
Ekranların karizmatik yüzü Burak Hakkı, radikal bir kararla İstanbul'u geride bırakarak Çanakkale'de köy hayatına adım attı. Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar ile hafızalara kazınan oyuncu, artık kendi çiftliğinde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 08:20