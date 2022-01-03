Trend Galeri Trend Magazin Burak Kut'un dedesi Türk tarihine damga vurdu! İşte akraba ünlüler

Bir dönem Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu gibi isimlerle birlikte Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan Burak Kut son yıllarda dizilerle de gündemde. 90'lı yıllar denince akla gelen ilk yıldız isimlerden olan Burak Kut, bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Sonrasında yeni albüm ve şarkılarıyla tekrar müzik piyasasına önemli bir dönüş yaptı. Öte yandan Burak Kut hakkında birçok kişinin haberdar olmadığı ilginç bir gerçek var. Burak Kut'un büyük dedesi Türk tarihi açısından en önemli komutanlardan biri. Bu isim tarihimize adını altın harflerle yazdırdı. İşte Burak Kut ve diğer ünlü isimlerin yine ünlü ve tanınan akrabaları...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:27 PAYLAŞ