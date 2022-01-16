Trend Galeri Trend Magazin Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor!

Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor!

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i görenler babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Siz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün. Son olarak annesi Fahriye Evcen'i sette ziyaret eden minik Karan meğer dedesinin kopyasıymış... Bakalım Karan'ı siz kime daha çok benzeteceksiniz?