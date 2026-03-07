Burak Sergen cephesinden flaş hamilelik açıklaması! Gizem Sergen son noktayı o sözlerle koydu...

26 YAŞLIK YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLULUK

Burak Sergen ve Gizem Şağban arasındaki 26 yaş farkı, çiftin mutluluğuna gölge düşürmedi. 64 yaşındaki deneyimli sanatçı, yaşı ilerlemesine rağmen enerjisi ve genç duruşuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan bu yaş farkı, ikilinin ilişkisini daha da güçlü kıldığı yönünde yorumlanıyor.