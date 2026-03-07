Trend
Galeri
Trend Magazin
Burak Sergen cephesinden flaş hamilelik açıklaması! Gizem Sergen son noktayı o sözlerle koydu...
Burak Sergen cephesinden flaş hamilelik açıklaması! Gizem Sergen son noktayı o sözlerle koydu...
Ünlü oyuncu Burak Sergen'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen, hakkında çıkan hamilelik iddialarına jet hızıyla yanıt verdi. Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından sessizliğini bozan Sergen tartışmalara o sözlerle son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 09:11