Trend Galeri Trend Magazin Burak Sergen cephesinden flaş hamilelik açıklaması! Gizem Sergen son noktayı o sözlerle koydu...

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen, hakkında çıkan hamilelik iddialarına jet hızıyla yanıt verdi. Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından sessizliğini bozan Sergen tartışmalara o sözlerle son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 09:11
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Burak Sergen, özel hayatıyla yeniden gündemde. Ünlü oyuncu, 2021 yılında evlendiği Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayırmıştı. Ayrılık haberinin ardından çok zaman geçmeden kalbini yeniden açan Sergen, hayatının yeni dönemine adım attı.

TİYATRODA BAŞLAYAN AŞK

Sergen'in yeni eşi Gizem Şağban, oyuncunun tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstleniyordu. İkilinin iş arkadaşlığı zamanla duygu yüklü bir birlikteliğe dönüştü. Bu süreçte çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli törenle evliliklerini taçlandırarak birlikte yeni bir sayfa açtılar.

26 YAŞLIK YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLULUK

Burak Sergen ve Gizem Şağban arasındaki 26 yaş farkı, çiftin mutluluğuna gölge düşürmedi. 64 yaşındaki deneyimli sanatçı, yaşı ilerlemesine rağmen enerjisi ve genç duruşuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan bu yaş farkı, ikilinin ilişkisini daha da güçlü kıldığı yönünde yorumlanıyor.

BEBEK İDDİALARINA YANIT GELDİ!
Burak Sergen ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Gizem Sergen, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı sonrası "bebek geliyor" iddialarının odak noktası oldu. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan o görüntü magazin kulislerini hareketlendirirken, beklenen açıklama gecikmedi.

"BEBEK YOK, CEKETTEN ÖYLE GÖZÜKMÜŞ"

Sessizliğini bozan Gizem Sergen, hamilelik haberlerini kesin bir dille yalanlayarak durumun tamamen bir illüzyondan ibaret olduğunu belirtti. "Bebek yok, ceketten öyle gözükmüş" diyen Sergen, kıyafet seçimi nedeniyle oluşan o görüntünün yanlış anlaşıldığını ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu.

TATİLDEN DİKKAT ÇEKEN O PAYLAŞIM

Çiftin birlikte çıktığı tatilden paylaştıkları kareler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.. Özellikle bir asansör pozları kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Fotoğrafın öne çıkan detayı ise Burak Sergen'in genç ve dinç görünümü olmuştu. Hayranları ve takipçileri, ünlü oyuncunun enerjik imajına övgüler yağdırmıştı.

"AŞK SANA YARAMIŞ" YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları dikkat çekiciydi. "Gençleşmişsin", "Aşk sana yaramış", "Eskisinden daha dinamik görünüyorsun" gibi ifadeler öne çıkmıştı. Gelen yorumlar, Sergen'in yeni evliliğinin hayatına olumlu yansıdığını gözler önüne sermişti.

USTA OYUNCUNUN YENİ DÖNEMİ

Burak Sergen, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yılların deneyimiyle Türk tiyatrosuna katkı sunan sanatçı, aynı zamanda yeni hayatındaki mutluluğu da paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor. Sergen'in hem özel hayatında hem de sosyal medya gündeminde daha uzun süre konuşulacağı şimdiden belli.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ: AŞK VE SANAT

Ünlü oyuncunun hem tiyatro sahnesinde hem de özel hayatında yakaladığı denge, takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Sergen, sanat hayatına devam ederken genç eşiyle kurduğu birliktelik sayesinde de yeni bir motivasyon kazanmış görünüyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ GÜNDEMİ

Asansör selfiesiyle gündeme oturan çiftin bundan sonraki paylaşımlarının da konuşulması bekleniyor.

Özellikle Burak Sergen'in her zamankinden daha enerjik bir ruh haliyle objektiflere yansıması, magazin dünyasında "aşkın tazeleyici etkisi" şeklinde yorumlandı.