Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Zengin tarihi dokusuyla büyüleyen Daufuskie, bugün sakin bir balıkçı ve sanatçı adası olarak biliniyor. Harika plajları, berrak gökyüzü, sanat galerileri ve yerel mutfağıyla ada; gerçek anlamda "uzaklaşmak" isteyenlerin gözdesi.

Bu mistik atmosferin en büyük koruyucusu ise adanın neredeyse tamamen otomobilsiz olması. Ana kara ile ada arasında herhangi bir köprü bulunmuyor; bu yüzden yerel halk ve ziyaretçiler ulaşım için sadece golf arabalarını veya bisikletleri kullanıyor.