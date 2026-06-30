Trend Galeri Trend Magazin Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Dünyanın bir yerlerinde gürültüden, egzoz dumanından ve korna seslerinden tamamen arınmış yerler olduğunu biliyor muydunuz? Otomobillerin yakınına bile yaklaşamadığı bu rotalar, ziyaretçilerine ve sakinlerine dünyanın bambaşka kapılarını aralıyor. İşte dünyada araba kullanımın yasak olduğu 6 yer...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:49
Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Geçtiğimiz bir buçuk asır içerisinde at arabalarından buharlı araçlara, oradan da günümüzün modern taşıtları haline gelen otomobiller, dünyanın her köşesine yayılmış durumda. Motor gürültüsünün henüz ulaşmadığı uzak doğa harikaları hala varlığını korusa da, günümüzde korna sesinin yankılanmadığı bir yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Ancak dünyada yine de gerek lojistik zorunluluklardan dolayı gerekse huzurlu bir atmosfer elde etme arzusuyla otomobillere kapılarını tamamen kapatan yerler de bulunuyor. İşte modern dünyadan uzaklaşmak isteyenlere dünyanın dört bir yanından araç trafiğinin yasaklandığı 6 eşsiz rota...

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

MACKINAC ADASI, MICHIGAN

Michigan'daki Mackinac Adası'nı ziyaret etmek, zamanda geriye yolculuk yapmak gibi hissettirebilir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Bisikletlerin sessiz uğultusunu veya at arabalarının tıkırtısını rahatlıkla duyabileceğiniz bu alanda araba seslerini asla duymayacağından emin olabilirsiniz.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Motorlu taşıtlara kapılarını 1898 yılında tamamen kapatan adanın bir hikayesi var. O dönemde bir grup faytoncunun, köy konseyini ikna ederek "tehlikeli ve atsız arabaların" yasaklanmasını sağlaması ile başlayan bu gelenek, adanın kaderini sonsuza kadar değiştirmiş old.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Bu yasak sadece kalıcı olmakla kalmadı, kısa sürede adanın turizm sektörünün en güçlü pazarlama kozuna dönüştü.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Bugün Mackinac, yalnızca popüler bir yazlık rota değil; aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde acil durum araçları dışında otomobillerin girmesinin yasak olduğu tek eyalet otoyoluna ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

MONHEGAN ADASI, MAINE

Atlantik Okyanusu'nun ortasında, sarp kayalıklar, çam ormanları ve yaban çiçekleriyle çevrili Maine'deki Monhegan Adası, kendine has mistik bir atmosfere sahip.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

150 yılı aşkın süredir varlığını koruyan ünlü sanatçı kolonisiyle tanınan ada; uzun zamandır ressamların, yazarların ve Maine'in vahşi doğasında huzur arayanların ortak noktası konumunda.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Adanın bu kadar büyüleyici olmasının ardındaki en büyük etkenlerden biri de, bazı acil durum ve nakliye araçları dışında otomobil kullanımının yasak olması.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Zaten genişliği yaklaşık bir mil olan adanın büyük bir kısmı el değmemiş doğadan oluşuyor; bu da yürüyerek keşif yapmak, doğadan ilham toplamak veya yaban çiçeği demetleri biriktirmek için mükemmel bir ortam sunuyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

HYDRA, YUNANİSTAN

Köklü bir tarihe sahip olan Hydra, 18. ve 19. yüzyıllarda gemi inşa merkezi olarak gelişti ve 20. yüzyılda bir diziye ev sahipliği yapmasıyla popüler bir destinasyon haline geldi.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

1960'larda bohem bir yerleşim yeri olan ve Atina'dan yaklaşık iki saatlik feribot yolculuğu mesafesindeki adada yol olmadığından bisiklet görmek bile oldukça zor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Burada birçok şey eşek sırtında taşınıyor. Bütün bunlar adanın kaygısız ve zamansız atmosferine katkıda bulunuyor. Sonuçta, denizin kenarındaki bir kafede kahve yudumlayarak gününüzü geçirebildiğiniz için arabaya pek de gerek duyulmuyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

DAUFISKIE ADASI, GÜNEY KAROLİNA

Hilton Head'den yaklaşık yarım saatlik bir tekne yolculuğu mesafesinde bulunan Daufuskie Adası, ziyaretçilerine adeta bambaşka bir dünyadaymış hissi veriyor. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bu ada, günümüzde modern hayatın karmaşasından kaçmak isteyenler için gerçek bir huzur durağı niteliğinde.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Zengin tarihi dokusuyla büyüleyen Daufuskie, bugün sakin bir balıkçı ve sanatçı adası olarak biliniyor. Harika plajları, berrak gökyüzü, sanat galerileri ve yerel mutfağıyla ada; gerçek anlamda "uzaklaşmak" isteyenlerin gözdesi.

Bu mistik atmosferin en büyük koruyucusu ise adanın neredeyse tamamen otomobilsiz olması. Ana kara ile ada arasında herhangi bir köprü bulunmuyor; bu yüzden yerel halk ve ziyaretçiler ulaşım için sadece golf arabalarını veya bisikletleri kullanıyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

GIETHOORN, HOLLANDA

Büyüleyici kanal sistemleriyle tanınan Giethoorn kasabası, boşuna "Hollanda'nın Venedik'i" olarak anılıyor. Şehir merkezinin tamamen otomobillere kapalı olduğu bu yerleşim yeri, yaklaşık 6 kilometrelik büyüleyici su yolları etrafında şekilleniyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Amsterdam'dan yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla ulaşılabilen Giethoorn; geleneksel Hollanda evleri, dingin kanalları ve huzurlu atmosferiyle bir masal diyarını andırıyor.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Son yıllarda popülaritesi oldukça artan bu rotada, doğanın ve sessizliğin tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için sabahın erken saatlerini veya nisan, mayıs, haziran ve eylül aylarını tercih etmek en doğru seçenek olacaktır.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

ZERMATT, İSVİÇRE

Karlı İsviçre Alpleri'nin eteklerinde yer alan göz kamaştırıcı bir köy olan Zermatt, adeta fantastik bir kitap kurgusundan fırlamış gibi görünür.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Zermatt, dağların kış harikaları arasında sizi götüren manzaralı tren yolculuklarından, tepede yükselen Matterhorn'un nefes kesen manzaralarını sunan yürüyüşlere kadar yapılacak birçok aktivite ile dolu bir köydür.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Zermatt'da özel araçlar kesinlikle yasaktır ve çoğu insan tren, elektrikli otobüs ve nadiren de olsa elektrikli taksi kullanarak ulaşım sağlar.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

Bunun başlıca nedeni ise egzoz gazı miktarını azaltarak Matterhorn ve çevredeki dağ silsilesinin daha da berrak bir şekilde görülebilmesini sağlamaktır.

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

PEKİ ÜLKELERİN DİĞER İLGİNÇ KURALLARINI DUYMUŞ MUYDUNUZ?

İşte duyanların kulaklarına inanamadığı o ilginç kurallar…

Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...

1. PAZAR GÜNÜ ARABA YIKAMANIN BEDELİ AĞIR!

Almanya'da Pazar günleri "Ruhetag" yani "Dinlenme Günü" olarak kabul ediliyor. Bu sessizliği bozacak her türlü faaliyet yasak. Eğer Pazar günü kapınızın önünde arabanızı yıkamaya kalkarsanız, komşularınız anında polisi arayabilir.