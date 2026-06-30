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Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...
Buralarda araba kullanmanın cezası ağır! İşte otomobilin yasak olduğu 6 rota: Bakın ulaşımlarını nasıl sağlıyorlar...
Dünyanın bir yerlerinde gürültüden, egzoz dumanından ve korna seslerinden tamamen arınmış yerler olduğunu biliyor muydunuz? Otomobillerin yakınına bile yaklaşamadığı bu rotalar, ziyaretçilerine ve sakinlerine dünyanın bambaşka kapılarını aralıyor. İşte dünyada araba kullanımın yasak olduğu 6 yer...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:49