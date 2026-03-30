Trend Galeri Trend Magazin Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Ünlü şarkıcı Buray, bugüne kadar kimsenin bilmediği bir takıntısını açıkladı. Buray, telefon haritalarında yaptığı o özel şeyi bir televizyon programında açıkladı. İşte herkesi şaşırtan o itiraf!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 22:32
Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla magazin gündeminde yer aldı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

HİÇ KİMSENİN BİLMEDİĞİ TAKINTISINI İLK DEFA AÇIKLADI

Buray, daha önce hiç açıklamadığı bir takıntısını röportajında açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

HARİTADA İŞARETLİYOR

Şarkıcı, gittiği kafeleri telefonda bulunan haritada işaretlediğini vurguladı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

"YAPTIĞIM ÖZEL BİR ŞEY VAR..."

Buray, "Telefon haritalarımda yaptığım özel bir şey var."

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

"TEK TEK İŞARETLİYORUM"

"Oturduğum tüm kafeleri, kaldığım tüm otelleri ve gördüğüm tüm manzaraları tek tek işaretliyorum." ifadelerini kullandı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN KORKULARI, TAKINTILARI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

KIVANÇ TATLITUĞ

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, son açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir programda, "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum" sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaştı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Ünlü oyuncunun bu devasa koleksiyonu, duyanları hayrete düşürdü.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

CEDİ OSMAN

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirdi.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TAKINTILARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

Buray şaşırtan takıntısını açıkladı: Oturduğum tüm kafeleri…

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video