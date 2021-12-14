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Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük olduğu ortaya çıktı. Burcu Esmersoy dün üç köpekle çekilmiş bir karesini paylaşarak "Bunların bir değil üç tane olduğu gerçeği ile sizi yüzleştirme zamanı gelmişti" yazdı. Köpeklerin Esmersoy'un yeni aşkına ait olduğu iddia edildi ve "Aileye girmişsin" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:51
Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

Burcu Esmersoy önceki akşam, uzun süredir sakladığı sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülendi.

Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

Burcu Esmersoy geçen hafta yeni sevgilisiyle görüntülendiğinde "İlişkimiz uzun zamandır devam ediyor. Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz" demişti.

Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

Beyefendinin adının Nazım Akmandil olduğu öğrenildi.

Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

'BUNLAR BİR DEĞİL ÜÇ TANE'

Posta'nın haberine göre; Esmersoy dün üç köpekle çekilmiş bir karesini paylaşarak "Bunların bir değil üç tane olduğu gerçeği ile sizi yüzleştirme zamanı gelmişti" yazdı.

Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

Köpeklerin Esmersoy'un yeni aşkına ait olduğu iddia edildi ve "Aileye girmişsin" yorumları yapıldı.

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