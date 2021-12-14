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Burcu Esmersoy aileye girdi! 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmişti…

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük olduğu ortaya çıktı. Burcu Esmersoy dün üç köpekle çekilmiş bir karesini paylaşarak "Bunların bir değil üç tane olduğu gerçeği ile sizi yüzleştirme zamanı gelmişti" yazdı. Köpeklerin Esmersoy'un yeni aşkına ait olduğu iddia edildi ve "Aileye girmişsin" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:51 PAYLAŞ