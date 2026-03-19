Burcu Kara "kadınların raf ömrü" tartışmasına son noktayı koydu! "Erkekleri cebimizden çıkarırız"

Trend Galeri Trend Magazin

Magazin dünyasında fitili ateşlenen 'kadınların raf ömrü' tartışması, oyuncu Didem Balçın ve Aslı Turanlı'nın ardından Burcu Kara'nın çarpıcı çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. "Erkekleri cebimizden çıkarırız" diyen Kara'nın açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 09:42
Magazin dünyasında son günlerde alevlenen ve kadın sanatçıların sektördeki kalıcılığını tartışmaya açan "kadınların raf ömrü" polemiğine, ünlü oyuncu Burcu Kara'dan çok sert bir yanıt geldi.

Didem Balçın ve Aslı Turanlı gibi isimlerin ardından sessizliğini bozan Kara, kadınlar üzerinden yapılan tartışmalara isyan etti.

"ERKEKLERİ CEBİMİZDEN ÇIKARIRIZ"

Yapımcı Fırat Parlak ile mutlu bir evliliği olan ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Her konunun kadınlar üzerinden malzeme yapılması çok rahatsız edici. Açıkçası kadınlar erkekleri cebinden çıkarır; mental ve duygusal olarak daha güçlüler"

Ünlü oyuncunun ezber boşan çıkışı kısa sürede ses getirdi.

ASLI TURANLI VE DİDEM BALÇIN KONU HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki günlerde bir davette görüntülenmişi.

Son dönemde çok konuşulan "Kadın oyuncuların bir raf ömrü vardır" sözleri sorulan Turanlı, "Bu görüşe katılmıyorum. Oyunculuk bence yaşadıkça güzelleşen bir şey. İnsan yaşadıkça kendini daha iyi ifade edebiliyor. Sahne bunun için çok güzel bir yer" diye cevap vermişti.

BİR DİĞER ÇIKIŞ OYUNCU DİDEM BALÇIN'DAN GELMİŞTİ!

"RAF ÖMRÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Oyuncu Didem Balçın, mesleğine olan tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti:

"Raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Sağlığım yettiği sürece, 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim."

TİYATRO VE EKRANIN SEVİLEN YÜZÜ

Hem tiyatro sahnelerindeki performansı hem de televizyon dizilerindeki başarısıyla tanınan Balçın, bu açıklamasıyla tartışmaya son noktayı koymuş oldu.

Geçtiğimiz aylarda da ünlü oyuncu arkadaşlarına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Balçın, hayatındaki insanları azalttığını açıklayarak şunları söylemişti:

"Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim. Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim. Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye mesaj attı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim."