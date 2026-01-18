Burcu Kara’dan A.B.İ. dizisine övgü yağmuru: “Harika ekip, müthiş yönetmen!”

Burcu Kara, önceki gün Levent'te eşinin yapım şirketine girerken görüntülendi. Soruları yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini oynadığı A.B.İ. dizisi hakkında, 'Çok güzel sonuç aldı. Harika ekip, yönetmeni de müthiştir' dedi. Burcu Kara, İznik'teki evleri hakkında da 'Çocukların okulu sebebiyle biz bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Zeytinci olduk bayağı. Toprağa basmak aşırı keyifli' diye konuştu. Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol alarak adından söz ettiren Burcu Kara, son yıllarda medyanın uzak durmayı seçti. Kamera önündeki parıltılı hayatın dışında, kendine sakin ve huzurlu bir yaşam alanı yaratan Kara, doğup büyüdüğü İznik'in köy evinde hayatını sürdürüyor. YENİ SEKTÖRE ATILDI! Burcu Kara son olarak atıldığı yeni iş sektörüyle dikkatleri çekti. AŞKINI İŞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ Uzun yıllardır ailesi de zeytin üreticiliğiyle uğraşan oyuncu Burcu Kara, zeytin ağaçlarına olan sevgisini profesyonelliğe taşıdı Eşi Fırat Parlak ile her yaz İznik Gölü'ndeki bahçelerinde vakit geçiren Kara, işlem görmemiş zeytinlerden zeytinyağı üretip kendi markasını kurma hazırlığında. Kara, geçtiğimiz günlerde ilk hasattan elde ettiği özel üretim zeytinyağını yakın dostu Seda Sayan'a da tattırdı. Öte yandan Burcu Kara'nın İstanbul'dan taşınıp İznik'e yerleşmesi, ses getirmişti. Şimdilerde doğayla iç içe bir yaşam süren Kara, aile hayatıyla oldukça beğeniliyor. Instagram hesabında köy hayatına dair zaman zaman paylaşımlar yapan Kara, takipçilerinden de birçok beğeni ve yorum alıyor. İstanbul'dan taşınıp şehir dışına yerleşen ünlüleri sizler için derledik... YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar. Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı. Çiftin evinin güzelliği ise ağızları açık bıraktırıyor. Sade ve şık bir tasarım benimseyen evde resmen huzur var. Bahçeye bakan mutfakta alışılmışın dışında yatay pencere kullanılmış... Ahşap ve beyaz renklerin hakim olduğu mutfak zeminden tavana uzanan aydınlatmalı cam dolaplarla tamamlanmış. Evlerini salon kısmında da ise pastel renkler tercih edilmiş. Duvarların renkleri, mobilya tercihleri ve dekoratif objeler de uyum içinde. Ünlü çift, bu ferah ve modern evde herkesin rüyasını yaşıyor. ZEYNEP TÜRKEŞ 90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan. Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor. CEYLAN Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti. Ceylan 'Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum' dedi. ASLI TANDOĞAN Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti. Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, 'Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim' dedi. 'Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum.' NEJAT ALP İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. BERNA ÖZTÜRK Tarkan'ın eski baldızı olarak hayatımıza giren Berna Öztürk şehri terk edenlerden. Muğla Akyaka'da bir köyde yaşadığını belirten ünlü isim, şehrin kalabalığından bunaldığını, 7 yıldır köyde oldukça mutlu olduğunu söyledi. BİLUN DOHMEN 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu. Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. KIRAÇ Şarkıcı Kıraç'ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz'a bağlı Ali Bahadır Köyü'ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Ayşe Şule Bilgiç'le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini söyleyen belirten Kıraç, '13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum' dedi. Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım' çağrısında bulundu. LEYLA BİLGİNEL Türkiye'den uzaklara yerleşen ünlülerden biri de Leyla Bilginel. Bir zamanlar oyuncu olarak adını duyuran Leyla Bilginel, bir yılı aşkın süredir Türkiye'den çok uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Tayland'ın Phuket adasında oğlu Kayra ile birlikte yeni bir sayfa açan Bilginel, Instagram'daki sayfasında da günlük yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaşıyor. YÜKSEL UZEL Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran Yüksel Uzel ise gencecik yaşında sağlık sorunları yüzünden 'erken' emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Bir aşk yüzünden de yaşadığı ülkeyi değiştirdi. Kilometrelerce uzağa Güney Afrika'ya yerleşti. İlki 31 yaşında olmak üzere iki kez anevrizma geçiren Uzel, kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından döndü ve yeniden hayata tutundu. SÜMER EZGÜ Uzun süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Sümer Ezgü daha sonra yazları gittiği Antalya'ya tamamen yerleşme kararı aldı ve İstanbul'daki evini Antalya'ya taşıdı. Sadece işi olduğunda İstanbul'a geliyor. YÜKSEL AK Eski Türkiye güzellerinden olan Yüksel Ak önce mankenliği ve sunuculuğu bıraktı daha sonra ise İstanbul'u terk etti. İlk evliliğini manken Şenol İpek ile yapan Yüksel Ak daha sonra İzmirli iş adamı Osman Rimer ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Ares ve Kaya isimli iki tane oğlu bulunuyor. EGE 90'ların efsaneleşen pop yıldızlarından şarkıcı Ege, Muğla – Güvercinlik'te tek başına yaşıyor. Ege, Bodrum'da sahne çalışmalarına devam ediyor. İş için dönem dönem İstanbul'a geliyor. YEŞİM BÜBER Yeşim Büber tekne hayatını tercih eden ünlülerden oldu. Tüm yaşamını eşi ve ikizleri ile yaz kış tekne de geçiren oyuncu İstanbul'a da tekneleri ile geliyor Kanlıca'da demir atıp bir süre sonra istediği başka yere geçiyor BURAK HAKKI Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor. Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu. Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. HAYKO CEPKİN Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan ünlü isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu... İzmir, Selçuk'ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 4 sene önce Şirince'ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ayrıca 'İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı' dedi. ÖZLEM TEKİN Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak sevenlerini üzmüştü. Tekin'in eski eşi, ünlü şarkıcının Küçükbükü Mahallesi'nde 2. muhtar olduğunu söyledi. Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal, 'Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var' dedi. SARP LEVENDOĞLU 'Küçük Ağa' 'Emret Komutanım' ve 'Lise Defteri' projelerinde boy gösteren oyuncu Sarp Levendoğlu'da İstanbul'u terk eden ünlüler arasında. Datça'ya yerleşen yakışıklı oyuncu, uzun bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Levendoğlu Datça'ya yerleşmesiyle alakalı, 'Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok.' sözlerini söylemişti. IRMAK ÜNAL Eşiyle boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, şu an da doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ünal, paylaşımlarıyla da mutluluğunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a gelen Ünal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Fakat güzel oyuncu henüz böyle bir açıklama yapmadı. ZEYNEP BASTIK Güzel popçu Zeynep Bastık, İstanbul'dan ayrılarak Urla'ya yerleşen ünlüler arasında. Bastık'ın, doğayla iç içe olan lüks evi görenleri büyülüyor. 40 milyon TL civarındaki lüks evi satın alan Bastık'ın paylaşımları da çok konuşulmuştu. Zeynep Bastık'ta artık doğayla iç içe olan ünlü isimler arasında yerini aldı.