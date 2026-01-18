Trend Galeri Trend Magazin Burcu Kara’dan A.B.İ. dizisine övgü yağmuru: “Harika ekip, müthiş yönetmen!”

Burcu Kara’dan A.B.İ. dizisine övgü yağmuru: “Harika ekip, müthiş yönetmen!”

Ünlü oyuncu Burcu Kara, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Burcu Kara, önceki gün Levent'te eşinin yapım şirketine girerken görüntülendi.

Soruları yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini oynadığı A.B.İ. dizisi hakkında, "Çok güzel sonuç aldı. Harika ekip, yönetmeni de müthiştir" dedi.

Burcu Kara, İznik'teki evleri hakkında da "Çocukların okulu sebebiyle biz bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Zeytinci olduk bayağı. Toprağa basmak aşırı keyifli" diye konuştu.

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol alarak adından söz ettiren Burcu Kara, son yıllarda medyanın uzak durmayı seçti.

Kamera önündeki parıltılı hayatın dışında, kendine sakin ve huzurlu bir yaşam alanı yaratan Kara, doğup büyüdüğü İznik'in köy evinde hayatını sürdürüyor.

YENİ SEKTÖRE ATILDI!

Burcu Kara son olarak atıldığı yeni iş sektörüyle dikkatleri çekti.

AŞKINI İŞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Uzun yıllardır ailesi de zeytin üreticiliğiyle uğraşan oyuncu Burcu Kara, zeytin ağaçlarına olan sevgisini profesyonelliğe taşıdı

Eşi Fırat Parlak ile her yaz İznik Gölü'ndeki bahçelerinde vakit geçiren Kara, işlem görmemiş zeytinlerden zeytinyağı üretip kendi markasını kurma hazırlığında. Kara, geçtiğimiz günlerde ilk hasattan elde ettiği özel üretim zeytinyağını yakın dostu Seda Sayan'a da tattırdı.

Öte yandan Burcu Kara'nın İstanbul'dan taşınıp İznik'e yerleşmesi, ses getirmişti.

Şimdilerde doğayla iç içe bir yaşam süren Kara, aile hayatıyla oldukça beğeniliyor.

Instagram hesabında köy hayatına dair zaman zaman paylaşımlar yapan Kara, takipçilerinden de birçok beğeni ve yorum alıyor.

İstanbul'dan taşınıp şehir dışına yerleşen ünlüleri sizler için derledik...

YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar.

Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşındı.

İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.

Çiftin evinin güzelliği ise ağızları açık bıraktırıyor.

Sade ve şık bir tasarım benimseyen evde resmen huzur var.

Bahçeye bakan mutfakta alışılmışın dışında yatay pencere kullanılmış...

Ahşap ve beyaz renklerin hakim olduğu mutfak zeminden tavana uzanan aydınlatmalı cam dolaplarla tamamlanmış.

Evlerini salon kısmında da ise pastel renkler tercih edilmiş.

Duvarların renkleri, mobilya tercihleri ve dekoratif objeler de uyum içinde.

Ünlü çift, bu ferah ve modern evde herkesin rüyasını yaşıyor.

ZEYNEP TÜRKEŞ

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.

Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor.

CEYLAN

Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.

Ceylan "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum" dedi.