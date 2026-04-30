Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Buse Terim bu kez sosyal medyadaki yeni akıma ayak uyduranlar arasında yer aldı. KIZLARIYLA DANS ETTİ Terim, kızlarını da yanına alarak dans etti. PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI Minik kızlarıyla dans ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim'in paylaşımına beğeni yağdı. 'ÜZGÜNÜM ZEHİRLENDİK BU ŞARKIDAN' Buse Terim paylaşımının altına ise, 'Üzgünüm zehirlendik bu şarkıdan' ifadelerini kullandı. İşte o anlar! İşte o anlar! Buse Terim ve kızları da o akıma ayak uydurdu! İşte o eğlenceli anlar! 35 yaşındaki Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti. Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la aşk karelerini peş peşe yayınlamıştı. Yeni aşkıyla adeta bulutların üzerinde uçan ünlü isim, paylaştığı son kareyle adeta 'mutluluğun resmi'ni çizmişti. Sevgilisinin yanında adeta çocuk gibi şen olan Buse Terim'in yüzünde gülücükler açan o halleri, takipçilerinden binlerce beğeni toplamıştı. 'VE SENİ HER GÜN VE HER SANİYE ÖZLÜYORUM' Terim geçen günlerde de sevgilisi Batu Son ve kızlarının yer aldığı çerçeveyi Instagram hesabından yayınlayarak, 'Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum' notunu düştü. Ünlü ismin romantik paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda da çıktıkları kar tatilinden paylaşımlar yapmıştı. GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAMIŞTI! Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ilişkisi hakkında konuşan Terim, 'Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum' ifadelerini kullanmıştı. 'ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ PLANLIYORUZ' Sevgililer Günü planlarının sorulması üzerine ise, 'Abartılı bir program yapmadık. Sakin ve romantik bir akşam yemeği planlıyoruz' diyerek gülümsemişti. Sevgililer Günü paylaşımıyla romantizmin zirvesini yaşayan ünlü isim, takipçilerini kıskandırmıştı. Gönlünü Batu Son'a kaptıran Terim, yeni ilişkisiyle adeta bulutların üzerinde. Terim paylaşımına ise, şu duygu dolu sözleri yazdı. 'Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir. Öte yandan geçen günlerde Buse Terim, ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: 'Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum.'