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Buse Terim ve Merve Terim'den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi bir kez daha sona erdi, ünlü teknik direktör sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Bu gelişme futbol camiasında deprem etkisi yaratırken, Galatasaray camiasından binlerce paylaşım geldi. Bu paylaşımlardan özellikle Fatih Terim'in kızları Merve Terim ve Buse Terim'in kareleri dikkat çekti. Merve Terim, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken, Buse Terim ise art arda aile fotoğraflarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:00
Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray'a veda etmişti.

Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı.

Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.

Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

"BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı.

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