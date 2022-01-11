Buse Terim ve Merve Terim’den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Duygusal sözler...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray'a veda etmişti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı.
Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.
"BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN"
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı.