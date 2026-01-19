Buse Varol'un tatil fotoğraflarına beğeni yağdı! Annesiyle pozu sosyal medyayı salladı: "Ablası sandık!"

ANNE-KIZ POZU ORTALIĞI SALLADI: "GÜZELLİK GENETİK"

Haberin en çok konuşulan detayı ise Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile verdiği poz oldu. Annesinin genç görünümü ve şıklığı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kullanıcılar; "Annesi değil ablası gibi", "Güzellik genetikmiş" ve "Asalet aileden geliyor" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdırdı.