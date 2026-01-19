Trend
Buse Varol'un tatil fotoğraflarına beğeni yağdı! Annesiyle pozu sosyal medyayı salladı: "Ablası sandık!"
Ünlü türkücü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, ara tatil fırsatını değerlendirerek çocukları ve annesi Birsen Özgan ile Dubai'ye gitti. Sosyal medyadan tatil karelerini paylaşan Varol'un hem fit hali hem de annesiyle olan benzerliği kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:22