Trend Galeri Trend Magazin Buse Varol'un tatil fotoğraflarına beğeni yağdı! Annesiyle pozu sosyal medyayı salladı: "Ablası sandık!"

Ünlü türkücü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, ara tatil fırsatını değerlendirerek çocukları ve annesi Birsen Özgan ile Dubai'ye gitti. Sosyal medyadan tatil karelerini paylaşan Varol'un hem fit hali hem de annesiyle olan benzerliği kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 16:22
Alişan ile Buse Varol'un yolları "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde kesişmiş, başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift, 2018 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti.

Çift, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, 2021'de kızları Eliz ailelerine katılmıştı.

"TATİL BAŞLASIN" PAYLAŞIMI

Tatilin ilk anlarını takipçileriyle paylaşan Varol, Dubai'den peş peşe kareler yayınladı. Paylaşımına "Tatil başlasın o zaman" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Buse Varol'un Formda Görüntüsü Göz Kamaştırdı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol'un fit görüntüsü, takipçilerinin markajındaydı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun fiziksel değişimine kayıtsız kalamayarak; "Ne kadar zayıflamışsın", "Eski formuna dönmüşsün, harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

ANNE-KIZ POZU ORTALIĞI SALLADI: "GÜZELLİK GENETİK"

Haberin en çok konuşulan detayı ise Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile verdiği poz oldu. Annesinin genç görünümü ve şıklığı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kullanıcılar; "Annesi değil ablası gibi", "Güzellik genetikmiş" ve "Asalet aileden geliyor" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdırdı.

ALİŞAN'DAN EŞİNE ROMANTİK JEST

Eşinin ve kayınvalidesinin keyifli anlarına kayıtsız kalmayan şarkıcı Alişan ise fotoğrafların altına nazar boncuğu ve kalp emojileri ekleyerek beğenisini dile getirdi.

Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ünlü çift, geçtiğimiz ay da Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile yaşanan gelişmeyle gündeme geldmişti.

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düşmüştü.

Buse Varol annesini paylaştı, çok genç gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle de hayran bıraktı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

BURAK ÖZÇİVİT

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ