Büyü yapanın ahiretteki yeri ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı yanıt! Koruyucu en güçlü sureyi açıkladı...

"Ramazan boyunca atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Büyü yapan ve yaptıranın ahiretteki yeri nedir?' sorusuna yanıt verdi ve sihre karşı en güçlü sureyi açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:07
Nihat Hoca, "Büyü yapan ve yaptıranın ahiretteki yeri nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sihir büyük günah, sihirbazlar büyük günahkar sayılmıştır. Peki bize sihir yapılırsa ne yapacağız?

"EN GÜÇLÜ SURE 'FATİHA'

Allah'a sığınacağız. Hiçbir sihir Allah'ın gücünden fazla değildir. Sihre karşı etkili olduğunu bildiğimiz Felak ve Nas sureleri var. Ama bir sureyi ihmal ediyoruz. Sihir konusunda en güçlüsü Fatiha suresidir."

"AİLENİN İSTEMEDİĞİ KIZLA EVLENMEK GÜNAH MI?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, genç izleyici Baran Özkul'un "Ailenin istemediği kızla evlenmek günah mı?" sorusunu yanıtladı:

"GÖRÜŞ BELİRTMESİ NORMALDİR AMA..."

"Anne ve babanızın evlilik konusunda görüş belirtmesi normaldir ve haklarıdır. Ama katı bir tutum sergileyip tüm kapıları kapamak 'Hayır bu kişi olursa seni evlatlıktan reddederiz' tavrına girmeleri doğru değildir.

Çünkü evlenecek olan, geçinecek olan, aynı yuvayı paylaşacak olan sensin. Fakat istediğiniz kişi çok olumsuz biriyse, inancı- imanı yoksa, hayatınıza şer olarak girecekse burada anne ve babanın tavır koyması da haktır."

'BENDE VAR SİZDE YOK' DEDİRTEN İNSANLARIN GÜNAHI NEDİR?'

Stüdyodaki konuklardan Ebrar Naz Erenoğlu, "Sosyal medyada gösterişli şeyler paylaşıp 'bende var sizde yok' dedirten insanların günahı nedir?" diye sordu.

Hatipoğlu şu yanıtı verdi: "Özellikle gösterişten uzak durmak gerekir. Bazı şeyleri abartarak paylaşmak çok doğru değil.

Giydiği markayı insanın gözüne sokmak akıl işi değil. İnsan kıyafetiyle karşılanır ama ahlakı ile uğurlanır.

O yüzden insanı insan yapan şey erdem, doğruluk ve dürüstlüktür. Yemek paylaşımları yapılması da doğru değil."