Trend
Galeri
Trend Magazin
Büyü yapanın ahiretteki yeri ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı yanıt! Koruyucu en güçlü sureyi açıkladı...
Büyü yapanın ahiretteki yeri ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan çarpıcı yanıt! Koruyucu en güçlü sureyi açıkladı...
"Ramazan boyunca atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Büyü yapan ve yaptıranın ahiretteki yeri nedir?' sorusuna yanıt verdi ve sihre karşı en güçlü sureyi açıkladı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:07