Büyük aşk bitti! Genç oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı! "Aradığını bulman dileğiyle"
Genç oyuncular Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın bir dizi setinde başlayan arkadaşlığı zamanla büyük bir aşka dönüşmüştü. Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin şaşırtan hamlesi ayrılık iddiasını gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 09:43