Büyük aşk bitti! Genç oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı! "Aradığını bulman dileğiyle"

Genç oyuncular Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın bir dizi setinde başlayan arkadaşlığı zamanla büyük bir aşka dönüşmüştü. Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin şaşırtan hamlesi ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 09:43
Birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak yakınlaşan Eylül Tumbar ile oyuncu sevgilisi Enes Koçak'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Uzun süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada sık sık romantik karelerini paylaşan 23 yaşındaki Tumbar ile 26 yaşındaki Koçak'tan gelen son gelişme, hayranlarını üzdü. İkili cephesindeki sessizlik dikkat çekerken, kulislerde ayrılık söylentileri konuşulmaya başlandı.

AYRILIK İDDİASI

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre ünlü çift ilişkisini noktaladı. İkilinin, Instagram hesaplarında birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırması da bu söylentileri güçlendirdi. Ancak konuya ilişkin henüz iki isimden de resmi bir açıklama gelmedi.

"ARADIĞINI BULMAN DİLEĞİYLE"

Takipleşmeye devam eden çiftten Eylül Tumbar'ın yaptığı son paylaşım da dikkat çekti.

Genç oyuncu, "Sana… Aradığını bulman dileğiyle" sözünü alıntılayarak hesabından yayımladı. Bu paylaşım, ayrılık iddialarını daha da alevlendirdi.

