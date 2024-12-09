Trend Galeri Trend Magazin Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

Büyük halk ozanı Aşık Veysel'in hüzün dolu yaşamı beyazperdeye aktarılıyor. İki gözünü kaybedip hayata büyük acılarla başlayan Veysel'i canlandırması için bağlama çalıp şarkı söyleyen Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli düşünülüyor

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 09.12.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 06:22
Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

MEMLEKETİ SİVAS
Uzun İnce Bir Yoldayım, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Aşık Veysel, 1973'te hayata veda etmişti.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle geçen yıl Türkiye'de Aşık Veysel Yılı olarak kutlanmıştı.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

Ancak Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ünlü halk ozanına memleketi Sivas'ta adına yakışır bir kutlama yapılamadığını düşündü.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Adem Uzun, bunun üzerine Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film projesine belediye olarak destek vermek için kollarını sıvadı. İki gözünü kaybedip hüzün dolu bir hayat yaşayan Veysel'in filmi için hazırlıklara başlandı. Başrol için hem bağlama çalan, hem de şarkı söyleyebilen ünlü isimler Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli'ye teklif götürülecek.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

Olgun Şimşek

SON DAKİKA SON DAKİKA