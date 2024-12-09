Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Adem Uzun, bunun üzerine Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film projesine belediye olarak destek vermek için kollarını sıvadı. İki gözünü kaybedip hüzün dolu bir hayat yaşayan Veysel'in filmi için hazırlıklara başlandı. Başrol için hem bağlama çalan, hem de şarkı söyleyebilen ünlü isimler Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli'ye teklif götürülecek.