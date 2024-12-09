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Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?
Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hayatı film oluyor! Aşık Veysel’i hangi oyuncu canlandıracak?
Büyük halk ozanı Aşık Veysel'in hüzün dolu yaşamı beyazperdeye aktarılıyor. İki gözünü kaybedip hayata büyük acılarla başlayan Veysel'i canlandırması için bağlama çalıp şarkı söyleyen Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli düşünülüyor
Giriş Tarihi: 09.12.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 06:22