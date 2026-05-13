Trend Galeri Trend Magazin "Büyük ızdırap çektim" diyerek dava açtı! Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

"Büyük ızdırap çektim" diyerek dava açtı! Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Magazin dünyasında kılıçlar çekildi, ünlü şarkıcılar arasındaki o meşhur polemik bu kez mahkeme koridorlarına taştı! İrem Derici'nin şoke eden "ruh hastası" çıkışına sessiz kalmayan Burcu Güneş, "Büyük ızdırap çektim" diyerek jet hızında 250 bin TL'lik dev bir tazminat davası açtı. İşte "Önünü ilikle" kavgasının adliyeye uzanan ve yer yerinden oynatan o çok konuşulacak perde arkası!

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 13.05.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 07:11
Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Şarkıcı Burcu Güneş, Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın'ı sert bir şekilde eleştirince, İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş gibi isimler Akalın'a destek olmuştu.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Derici'nin Burcu Güneş'e yönelik 'Sus ayol' paylaşımı sonrası polemik başka bir boyuta taşındı.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Bunun üzerine Güneş, Derici'ye hitaben "Magazin gülü İrem Derici, sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç."

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

"Ondan sonra da destur iste. Sen o ergen depresyonlarının içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz" ifadelerini kullandı.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

'RUH HASTASI' TABİRİ
Derici de sosyal medya hesabından Güneş'e yönelik şunları söyledi: "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki."

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

"Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!"

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

'KİŞİLİK HAKLARIMA ZARAR VERDİ'
Paylaşımın ardından Burcu Güneş adliyenin yolunu tutarak İrem Derici hakkında manevi tazminat davası açtı.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Derici'nin kendisi hakkında "Nasıl bir ruh hastası tüm sektör biliyor" sözlerinin kendisine yönelik olup küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirtti.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Kişilik haklarına zarar verme niyeti olan yazı sonrası ızdırap çekip büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Güneş, 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

Büyük ızdırap çektim diyerek dava açtı! Burcu Güneş’ten İrem Derici’ye tazminat hamlesi: Talep ettiği rakam...

Davanın seyrine dair gelişmeler ise magazin gündemi içerisinde en çok merak edilen konulardan birine dönüştü.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör