Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

8-DOKTORLAR 6 AY ÖMÜR BİÇMİŞTİ: 25 YIL DAHA YAŞADI!

1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, kendisine sadece 6 aylık ömrü kaldığını söyleyen doktorlara "Onu Allah bilir" diyerek meydan okumuş ve tam 25 yıl daha yaşamıştı. O süreci anlatırken kurduğu şu cümleler ise hafızalara kazındı: "Kanser olduğumu öğrenince korkmadım. Çünkü ölüm bir ceza değil, mezuniyettir. Yani, Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Dünyanın yalan olduğunu bilirseniz zaten huzur kendiliğinden gelir. Demek ki yaşanacak günümüz varmış yaşadık. 'Kanseri yendim' diye de konuşmam. Çünkü kanseri biz yenemeyiz, yaşayacağımız süreye Allah karar verir sadece."