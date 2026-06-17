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Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan, yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle yeniden gündeme geldi. Usta sanatçının müzik kariyerinden özel hayatına kadar uzanan ve 16 gizemli madde herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 16:35
Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

1- TELEFON REHBERİ EZBERİNDEYDİ

Kayahan'ın sadece notaları değil, rakamları da kusursuz şekilde yöneten muazzam bir hafızası vardı. Telefon rehberinde kayıtlı 550'den fazla numarayı hiç bakmadan, ezbere bilen usta sanatçı, bu sıra dışı yönüyle yakın çevresini hayrete düşürür, adeta ayaklı bir kütüphane gibi hafızasında taşırdı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

2- AY-YILDIZLI KOLYEYİ GÖĞSÜNDEN HİÇ AYIRMADI

Milli ve manevi değerleri hayatının merkezine koyan Kayahan, ikonik ay-yıldızlı kolyesini bir an olsun boynundan çıkarmazdı. Küçük yaşlarda dedesinin dizinin dibinde aldığı manevi terbiyeyi ve vatan sevgisini bir ömür boyu en kıymetli mirası olarak taşıyan usta sanatçı, bu sarsılmaz ve dik duruşuyla hafızalara kazındı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

3- PAZAR GÜNLERİ MUTFAK ONA EMANETTİ

Pazar günleri Kayahan için haftanın en kutsal zamanıydı. Mutfak önlüğünü takıp ocağın başına geçen usta sanatçı, hem ailesi hem de çalışanları için elleriyle muazzam sofralar kurardı. Bu geleneksel pazar menüsünün değişmez iki yıldızı ise Kayahan'ın bizzat pişirmekten en çok keyif aldığı çoban kavurma ve nohutlu köfteydi.

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Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

4- EVİNDE "BAY BAY" KELİMESİ YASAKTI

Çocuklarını milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirmeyi hayat felsefesi edinen usta sanatçının, vedalaşırken bile tavizi yoktu. Eşi İpek Açar ile birlikte kızı Aslı Gönül'e duaları ve sureleri öğreten Büyük Usta, kızına "O sözü bırak Amerikalılar söylesin, biz Türküz; evden çıkarken 'Allah'a emanet ol' demelisin" diyerek öğüt verirdi. Onun bu duruşu, değerlerine olan bağlılığının en net özetiydi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

5- YATAĞININ BAŞUCUNDA KALEM KAĞITLA UYURDU

Kayahan'ın hayatında dolmakalemin yeri apayrıydı; zihninden geçen her anı notlara dökmeden duramazdı. Bu yüzden yatağının başucunda kalem, kağıt ve su hiç eksik olmazdı. Gecenin bir yarısı aniden uykusundan uyanır, aklına düşen o büyülü şarkı sözlerini ya da etkileyici bir cümreyi hemen o kağıtlara nakşederdi. En ufak karalamasını bile asla çöpe atmaz, her bir notu özenle saklardı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

6- O İKİ İSME HAYRANDI!

Milyonların kalbine dokunan şarkıların mimarı Kayahan'ın müzikal besin kaynağı dünya devleriydi. Frank Sinatra ve Nat King Cole hayranı olan usta sanatçı, bu iki dev ismin eserlerini dilinden düşürmez, her fırsatta onları dinleyerek kendi eşsiz tınısına ilham katardı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

7-ÇEVRESİNE ŞÜKRETMEYİ ÖNERİRDİ

Kayahan, gerçek huzurun ve mutluluğun temelinde şükretmenin yattığına inanırdı. Bu düşüncesini sadece kendisi yaşamaz, etrafındaki insanlara da her fırsatta daha fazla şükretmeleri yönünde tavsiyelerde bulunurdu.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

8-DOKTORLAR 6 AY ÖMÜR BİÇMİŞTİ: 25 YIL DAHA YAŞADI!

1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, kendisine sadece 6 aylık ömrü kaldığını söyleyen doktorlara "Onu Allah bilir" diyerek meydan okumuş ve tam 25 yıl daha yaşamıştı. O süreci anlatırken kurduğu şu cümleler ise hafızalara kazındı: "Kanser olduğumu öğrenince korkmadım. Çünkü ölüm bir ceza değil, mezuniyettir. Yani, Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Dünyanın yalan olduğunu bilirseniz zaten huzur kendiliğinden gelir. Demek ki yaşanacak günümüz varmış yaşadık. 'Kanseri yendim' diye de konuşmam. Çünkü kanseri biz yenemeyiz, yaşayacağımız süreye Allah karar verir sadece."

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

9- DOĞA SEVDALISIYDI

Çevre konusunda aşırı duyarlı olan Kayahan, hayatı boyunca bu bilinci yaymak için adeta bir nefer gibi çalıştı. Doğayı koruma adına yapılan projelere tam destek veren usta sanatçı, birçok etkinlikte hiçbir ücret talep etmeden gönüllü olarak ön saflarda yer aldı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

10-GÖRÜŞECEĞİ İSMİ TAKİBE ALIRDI!

Kayahan'ın titizliği iş görüşmelerinde ve röportajlarında da ön plandaydı. Karşısına çıkacağı gazetecinin yazılarını önceden okur, televizyona konuk olacaksa sunucunun geçmiş yayınlarını tek tek izleyerek onu yakından tanımaya çalışırdı. Hazırlıksız yakalanmayı sevmeyen usta sanatçı, adeta bir dedektif gibi ön araştırma yapmadan mikrofon başına geçmezdi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

11-BİR ŞARKI İÇİN 800 GÜN BEKLERDİ!

Kayahan'ın müzikteki titizliği akılalmaz boyutlardaydı; bir şarkının mükemmel olması için üzerinde yüzlerce gün çalışırdı. Bazı eserlerinin tamamlanması tam 800 gün sürerken; "Geceler", "Esmer Günler" ve "Mavilim" gibi efsaneleşmiş şarkılarını bitirmesi bu süreden bile uzun sürmüştü. Acele etmek yerine her notayı adeta bir nakış gibi işleyen usta sanatçı, kusursuzluğu böyle yakalardı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

12- KASET YÜZLERİNİ EŞİTLERDİ!

Albüm hazırlık sürecinde her detayı milim milim hesaplayan Kayahan, kasetlerin A ve B yüzlerindeki şarkı sürelerinin saniyesine kadar aynı olmasına dikkat ederdi. Şarkı sıralamasını ise bir mühendis titizliğiyle, notaların tonlarına ve akışına göre belirleyerek dinleyiciye kusursuz bir deneyim sunmak isterdi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

13- 13 TAKINTISI NASIL DEĞİŞTİ?

Kayahan'ın hayatında 13 rakamının çok ilginç bir serüveni vardı. Önceleri bu sayıyı uğursuz sayar, kapı numarası 13 olan evlerde oturmaz, hatta ajandasındaki 13 tarihli sayfaları tek tek koparıp atardı. Ancak katıldığı bir yarışmada 13 kişi arasından birinci seçilince, bu rakam bir anda en sevdiği sayı haline geldi. O günden sonra her şeyi 13'e tamamlamaya başlayan usta sanatçı, kızı Aslı Gönül Açar'ın isim ve soyadındaki harf sayısının bile toplamda 13 etmesi için özel çaba sarf etti.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

14- EN ÇOK BU İKİLİDEN GURUR DUYARDI

Sayısız ödülün sahibi olan Kayahan için iki gurur madalyası hep en üst sırada yer aldı. Bir yanda vatan sevgisinin nişanesi olan Mehmetçik Vakfı'ndan aldığı ödüller, diğer yanda ise dünya çapındaki başarısını tescilleyen Uluslararası Akdeniz Müzik Yarışması birinciliği... Usta sanatçı, kariyerindeki pek çok başarıya rağmen bu iki özel takdire hayatı boyunca ayrı bir değer verdi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

15- DENİZ TUTKUSU BİR BAŞKAYDI

Denize olan sevdasıyla tanınan Kayahan, sadece bir hobi olarak değil, gerçek bir uzman gözüyle sulara bakardı. Balıkçılık konusunda derin bir bilgi birikimine sahip olan usta sanatçı, türlerden avlanma tekniklerine kadar her detaya bir balıkçı kadar hakimdi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

16-BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI ÖPERDİ

Gömeç'te yaşadığı dönemde her gün bahçesindeki ağaçları tek tek öpen Kayahan, bu alışkanlığının nedenini sevgiye bağlardı. Ünlü sanatçı, Allah'ın tüm varlıkları sevgi üzerine yarattığını belirterek, "Sevgi her şeyi değiştirir. O olmadan hiçbir şey olmaz. Sevgisiz yaşayan kimsesizdir" diyerek doğaya olan bağlılığını anlatmıştı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

BİR BAŞKA USTA SANATÇI OLAN MUAZZEZ ABACI'NIN HAYAT HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

12 Kasım'daki doğum gününde hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, sevenlerini yasa boğmuştu.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

Usta sanatçının ölümü ardından ise geriye bıraktığı hayat hikayesi herkes tarafından merak edilmişti...

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

BAKIN USTA SANATÇI BURALARA NASIL GELMİŞ!

12 Kasım 1947'de Ankara'da doğan Muazzez Abacı'nın nüfustaki soyadı Altıok'tu. Babası, "Sarı Bomba" lakabıyla tanınan ünlü boksör Oktay Altıok idi; ancak Abacı, babasını henüz bir buçuk yaşındayken kaybetti. O erken kayıp, hayatının ilk büyük acısı oldu. Yatılı olarak okuduğu Ankara Koleji, ona disiplinli bir eğitim ortamı sundu. Fakat asıl tutkunun müzik olduğuna küçük yaşta karar vermişti.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

Sanatçı 1967 yılında Ankara Radyosu'nda stajyer olarak göreve başladı. Üç yıl sonra verdiği ilk konser, onun profesyonel yolculuğundaki dönüm noktası oldu. 1972'de söylediği "Silemezler Gönlümden", geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Takip eden yıl çıkan ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde", adını müzik dünyasına sağlam bir şekilde yazdırdı.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

1974'te assolist olarak sahneye çıktığında, artık Türkiye onu konuşuyordu. Sahne duruşu, güçlü sesi ve zarafetiyle bir döneme damga vurdu.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

"Vurgun", "Şakayık" gibi eserlerdeki etkileyici yorumları, onu klasikler arasına taşıdı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanıyla onurlandırılması ise bu başarıların resmileşmiş haliydi.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

Kariyeri kadar özel yaşamı da gündemdeydi. İlk evliliğini 18 yaşında polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı. Bu evlilikten doktor kızı Saba doğdu. 1973'te avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ancak, evlilik kısa sürdü.En çok konuşulan ilişkisi ise 1980'de nikah masasına oturduğu ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile yaşadığı fırtınalı aşk oldu.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

Heybetli'nin 24 adet kırmızı gülden başlayan tutkulu ilgisi, çiftin hem ayrılıp hem yeniden bir araya geldiği çalkantılı bir ilişkiye dönüştü. 1986'da ikinci kez evlenen çift, 1993'te son kez yollarını ayırdı. Abacı, yıllar sonra bile Heybetli'den "iyi yürekli, mert bir adamdı. İlişkimiz ömürlük oldu" diye söz etmişti.

Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...

Sanatçı, 30 Ekim'de ABD'de yaşayan kızı Saba'nın yanına gitmişti. Burada geçirdiği kalp krizi sonrası stent takıldı. Ancak, böbreklerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı.