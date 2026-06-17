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Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...
Büyük usta Kayahan hakkında hiç duyulmayan 16 gerçek: Meğer o sayıya öyle bir takıntısı varmış ki...
3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan, yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle yeniden gündeme geldi. Usta sanatçının müzik kariyerinden özel hayatına kadar uzanan ve 16 gizemli madde herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 16:35