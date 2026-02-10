Trend Galeri Trend Magazin Çağla iki ateş arasında! 'A.B.İ.' yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

Çağla iki ateş arasında! 'A.B.İ.' yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

ATV'nin yeni dizisi 'A.B.İ.', yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla 'A.B.İ.', yeni bölümüyle şimdi ekranlarda!

Giriş Tarihi: 10.02.2026 20:23
Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekortmeni olan dizisi A.B.İ., bugün 5'inci bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide bu bölümde yaşanacaklar yine izleyicilerin ilgisini toplayacak.

ATV CANLI YAYIN

Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır.

Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

A.B.İ. 5.Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle | Video

Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

HİÇBİR ŞEY ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

HAYATININ EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINI YAŞAYACAK

Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

YENİDEN SORGULAYACAK

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter.

Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

İKİ ATEŞ ARASINDA KALIYOR

Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.