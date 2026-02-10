Çağla iki ateş arasında! ’A.B.İ.’ yeni bölümüyle ATV ekranlarında!

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekortmeni olan dizisi A.B.İ., bugün 5'inci bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide bu bölümde yaşanacaklar yine izleyicilerin ilgisini toplayacak. ATV CANLI YAYIN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır. Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur. A.B.İ. 5.Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle | Video HİÇBİR ŞEY ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. HAYATININ EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINI YAŞAYACAK Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. YENİDEN SORGULAYACAK Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter. İKİ ATEŞ ARASINDA KALIYOR Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.