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Çağla Şıkel'in eski aşkıydı... Nail Gönenli'nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Çağla Şıkel'in uzun yıllar sonra aşk orucunu bozduran yakışıklı avukat Nail Gönenli ile ilişkisi uzun sürmemişti. Birbirlerine çok yakıştırılan ikili ayrılmış ama arkadaş kalmayı da başarmıştı. Nail Gönenli'nin son olarak güzel şef İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nail Gönenli ile İdil yazarın birlikteliğini, Gönenli'nin yakın dostu Özge Özpirinçci ifşa etti. İşte aşkın ilk belgesi...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:05
Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan sayabileceğimiz Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin çok konuşulan ilişkisi kısa sürede sona ermişti. 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, eski sevgilisi ile dost kalmayı başarmış öyle ki ablasının düğünündeki şahitlerden biri de Gönenli olmuştur.

Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, Umut Evirgen gibi ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan avukat Nail Gönenl, iş böyle olunca sıkça magazinde boy gösteriyor.

Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Nail Gönenli, son olarak yeni aşkı ile gündem oldu.

Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Nail Gönenli'nin güzel şef İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Nail Gönenli ile İdil yazarın birlikteliğini, Gönenli'nin yakın dostu Özge Özpirinçci ifşa etti. İşte aşkın ilk belgesi...

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