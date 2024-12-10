Çağla Şıkel’in eski aşkıydı... Nail Gönenli’nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan sayabileceğimiz Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin çok konuşulan ilişkisi kısa sürede sona ermişti. 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, eski sevgilisi ile dost kalmayı başarmış öyle ki ablasının düğünündeki şahitlerden biri de Gönenli olmuştur.