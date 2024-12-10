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Çağla Şıkel'in eski aşkıydı... Nail Gönenli'nin yeni sevgilisini arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti!
Çağla Şıkel'in uzun yıllar sonra aşk orucunu bozduran yakışıklı avukat Nail Gönenli ile ilişkisi uzun sürmemişti. Birbirlerine çok yakıştırılan ikili ayrılmış ama arkadaş kalmayı da başarmıştı. Nail Gönenli'nin son olarak güzel şef İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nail Gönenli ile İdil yazarın birlikteliğini, Gönenli'nin yakın dostu Özge Özpirinçci ifşa etti. İşte aşkın ilk belgesi...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:05