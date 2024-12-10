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Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Aynı zamanda ödüle layık görülen Çağla Şıkel, ikinci mutluluğu oğullarının elinden aldığı ödül ile yaşadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri topladı. İşte yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan fiziğini de annesi Çağla Şıkel'den alan Kuzey Altuğ ve muzipliğiyle ailenin en eğlencelisi Uzay Altuğ...