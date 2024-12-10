Trend Galeri Trend Magazin Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Aynı zamanda ödüle layık görülen Çağla Şıkel, ikinci mutluluğu oğullarının elinden aldığı ödül ile yaşadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri topladı. İşte yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan fiziğini de annesi Çağla Şıkel'den alan Kuzey Altuğ ve muzipliğiyle ailenin en eğlencelisi Uzay Altuğ...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:00
Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Güzelliği ve şıklığı ile her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel son olarak sunuculuğu yaptığı gecede beyaz ve siyah olarak iki elbise tercih etti.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Zarafeti ile kendine hayran bırakan Çağla Şıkel hayranlarından tam not aldı. Sunucusu olduğu gecede ödüle de layık görülen Çağla Şıkel'e bir sürpriz de oğulları Kuzey ve Uzay'dan geldi.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri topladı.

Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey mankenlere taş çıkardı! Yakışıklılığını babasından boyunu annesinden almış...

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA