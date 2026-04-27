Çağlar Ökten’le 4 yıllık evliliğini tek cümleyle özetledi! Seda Sayan’dan Kıbrıs sahnesinde romantik sözler...

"SU GİBİ AKTI"

Seda Sayan son olarak Kıbrıs'ta sahne aldı. Sayan, "Hem konserim, hem de evlilik yıldönümümüz aynı zamana denk geldi. Birlikte kutlayacağız" dedi. Çağlar Ökten'le 4. yılını bitiren Sayan, "Nasıl geçti?" sorusuna, "Hiç anlamadık, su gibi aktı" dedi.