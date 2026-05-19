’Cam cilt ve minik burun’ tuzağı gençliği esir aldı! Uzman hekim uyardı: Estetik merkezlerinde büyük abluka!

Sosyal medya filtrelerinin yarattığı sahte güzellik algısı, genç nesli gerçeklikten koparma noktasına getirdi. Estetik merkezlerinin kapısını çalan gençlerin şoke eden yeni talepleri karşısında uzmanlar acil durum alarmı verirken, aileleri de bekleyen büyük tehlike gözler önüne serildi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesine taşıdı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 19.05.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:23
Bugün 19 Mayıs... Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimiz bu çok özel bayramı gönüllerince kutlasın, coşsun, eğlensin ama az sonra söyleyeceklerimi de kulaklarına küpe etsin.

Son zamanlarda estetik merkezlerinde dile getirilen talepler endişe verici bir hal aldı. Ailesiyle veya tek başına estetik merkezinin kapısını çalan gençler, isteklerini telefonunu uzatarak dile getiriyor: "Yüzümü bunun gibi yap!"

Sosyal medya filtrelerinin yüz algımızı bozmaya başladığına dikkat çeken Medikal Estetik Uzmanı Dr. Funda Meşeli Türker, "Gerçekte olmayan kusursuz yüzler artık hedef haline geldi.

Gençler filtre uyguladıkları fotoğraflarıyla veya gördüğü paylaşımdaki yüzün fotoğrafıyla estetik uzmanlarına başvuruyor.

Talepleri de çok net oluyor. 'Yüzümü bu hale getirmenizi istiyorum' diyorlar ve ben dehşetle onlara bakıyorum" şeklinde konuştu.

Son dönemde sosyal medyada filtre kullanımının yaygınlaşması ile orijinal fotoğraf paylaşanların sayısının azaldığına dikkat çeken Türker, "Eskiden de fotoğraflardan iyi çıktıklarımızı albüme koyardık.

İnsanın güzellik kaygısının olması çok doğal. Fakat şimdi gerçeklik algısından uzaklaşan benlikler, filtreli yüzlerini arıyor. Özellikle gençler daha zayıf bir yüz, parlak ve cam ciltler, minik bir burun, dolgun dudaklarla kusursuz görüneceğine inanıyor" diyor.

"Estetik hekimlerine sosyal medya uygulamasının filtresiyle elde ettiği yüze kavuşmak için gelen gençler çoğalıyor. Cep telefonundaki o resme benzemek, onun hayattaki en büyük isteği haline geliyor" diyen Türker, bu talebin çok sakıncalı olduğunu ve randevu alan bazı gençlerin ailelerini ikna ederek gelmiş olmasına üzüldüğünü vurguluyor:

"Bu tarz çarpık taleplerin daha da derinlerinde kişinin kendine yabancılaşması var. Fakat biz daha yüzeysel konuşarak ikna etmeye çalışıyoruz. O gencin beğendiği yüz karakterinin değişebileceğini söylüyoruz.

Medikal estetik işlemleri salt değişim için değil daha sağlıklı ve estetik bir dönüşüm olmalı."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör